Previsão do tempo: Em SP, feriado será marcado por temperaturas elevadas

Manhã de feriado começa com céu nublado e termômetros marcando 17,5°C com umidade relativa do ar em torno dos 94%, de acordo com as estação meteorológicas do CGE da Prefeitura de São Paulo.

O dia será marcado por tempo quente e ensolarado, com máxima de 32°C. No fim da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o aumento de nuvens, porém não há expectativa de chuva.

Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que novembro acumulou até o momento 117,5mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 86,6% dos 135,7mm esperados para o mês.

Tendência para os próximos dias:

Na quinta-feira (21), a propagação de uma fraca frente fria vai mudar o tempo na região metropolitana. O céu encoberto predomina e os ventos passam a soprar do quadrante sul, determinando a queda da temperatura. Há previsão de chuva fraca e garoa, principalmente entre tarde e a noite. Mínima de 18°C e máxima de 24°C.