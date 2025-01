Previsão do tempo: Em SP, dia será marcado por calor de até 27°C e chuvas rápidas

Na manhã desta terça-feira (7), a cidade começou com um céu encoberto e temperaturas médias na faixa de 19,8°C. À medida que o dia avança, a nebulosidade tende a diminuir, resultando em um aumento das temperaturas. Durante o período da tarde, é esperado que ocorram chuvas rápidas e isoladas devido ao calor acumulado e à chegada da brisa do mar. De acordo com os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o mês de janeiro já contabilizou 24,1mm de precipitação até o momento, o que corresponde a 9,3% do total previsto para o mês, que é de 257,3mm.

Expectativa para os próximos dias:

As condições climáticas para os dias seguintes continuarão a apresentar características típicas do verão, com sol intenso e possibilidade de chuvas rápidas no final da tarde.

A quarta-feira (8) deverá seguir essa tendência, apresentando um cenário com sol entre nuvens e elevação gradual das temperaturas. Durante a madrugada, a mínima deve ser em torno de 19°C, enquanto a máxima pode alcançar aproximadamente 26°C à tarde. Os índices de umidade relativa do ar permanecerão altos, variando entre 57% e 95%. A previsão indica também o retorno das chuvas isoladas entre o meio e o fim da tarde, com baixo risco para alagamentos.

O panorama atmosférico se manterá semelhante na quinta-feira (9). A madrugada será marcada por muitas nuvens e temperaturas médias em torno dos 19°C, criando uma sensação de abafamento. Ao longo do dia, haverá predominância de sol intercalado com períodos nublados, o que pode limitar um pouco a elevação das temperaturas. A máxima esperada gira em torno dos 26°C, enquanto os níveis de umidade devem se aproximar dos 60%. O dia concluirá com chuvas rápidas e isoladas no final da tarde, mais uma vez influenciadas pela brisa marítima.