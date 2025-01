Previsão do tempo em São Paulo: Calor e possibilidade de chuvas isoladas

A capital paulista inicia o dia sob um céu encoberto, conforme as informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Neste momento, a temperatura média na cidade se encontra em 17°C, com expectativa de que a máxima do dia possa ultrapassar os 28°C. Os níveis de umidade do ar estão projetados para variar em torno de 50%.

À medida que o dia avança, especialmente entre o período da tarde e o final do dia, há uma probabilidade significativa de chuvas isoladas, características comuns à estação quente.

Projeções para os próximos dias:

Os dias seguintes devem manter as condições típicas do verão, marcados por sol intenso e altas temperaturas, além de rápidas pancadas de chuva que tendem a ocorrer no final das tardes.

No sábado (11), a previsão indica que o clima permanecerá abafado, com períodos de sol intercalados com nuvens. As temperaturas mínimas devem ficar em torno dos 17°C, enquanto as máximas poderão ultrapassar os 28°C, com a umidade relativa do ar se aproximando dos 40%. No final da tarde, espera-se um aumento da nebulosidade devido à brisa marítima, embora não haja previsão de chuvas significativas neste dia.