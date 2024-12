Previsão do tempo: Chuva e temperaturas amenas marcam a semana em São Paulo

A previsão climática para hoje, quinta-feira (26), indica que a capital paulista experimentará um dia marcado por instabilidade e temperaturas amenas, com a máxima não ultrapassando os 24ºC. O cenário matutino apresenta céu encoberto, enquanto imagens de radar mostram chuvas fracas e garoa sobre a região.

Conforme informações das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média atual é de 20ºC. As precipitações mais intensas devem ocorrer à tarde, reforçando a previsão de um dia chuvoso.

Tendências meteorológicas futuras

Nos próximos dias, as previsões apontam para uma mudança significativa nas condições climáticas da capital. A chegada de uma frente fria, acompanhada pelo canal de umidade proveniente da região Centro-Norte do Brasil, é esperada para causar chuvas volumosas nos dias 26 e 27. Esse fenômeno meteorológico pode resultar em alagamentos, transbordamentos de rios e córregos, além de possíveis quedas de árvores devido a rajadas de vento e riscos de deslizamentos em áreas vulneráveis.

Amanhã, sexta-feira (27), o tempo chuvoso deverá persistir, aumentando a probabilidade de transtornos devido ao solo já encharcado e à continuidade das chuvas. As temperaturas mínimas previstas ficam em torno de 20ºC, enquanto as máximas podem chegar até 25ºC, com níveis de umidade relativa do ar se aproximando dos 75%.