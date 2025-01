Previsão do tempo: Céu nublado e temperaturas amenas em SP

O início da manhã na Grande São Paulo foi marcado por um céu nublado e temperaturas amenas, com a média registrada em torno de 20ºC, conforme dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Até o momento, não há registros de precipitações na região.

À medida que o dia avança, a previsão indica que o sol dará lugar ao aumento da temperatura, resultando em áreas de instabilidade que podem provocar chuvas em forma de pancadas. Essas chuvas devem ocorrer com intensidade moderada a forte, trazendo consigo riscos de alagamentos e rajadas de vento. A expectativa é que as chuvas continuem durante a noite, embora com menor intensidade. A temperatura máxima prevista é de 28ºC.

Em relação à tendência climática para os próximos dias, a movimentação dos ventos nas camadas médias e altas da atmosfera deverá propiciar a formação de novas instabilidades. Consequentemente, as chuvas deverão se intensificar em frequência e volume na região metropolitana nos próximos dias.

No dia seguinte, sexta-feira (17), a previsão aponta para um tempo instável. As chuvas devem começar desde as primeiras horas da madrugada, intercaladas com períodos de melhoria. No entanto, espera-se que as precipitações sejam mais intensas no período da tarde, aumentando o risco de alagamentos. As temperaturas devem variar entre 20°C durante a madrugada e 26°C no início da tarde.