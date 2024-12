Previsão do tempo: Amanhecer ensolarado na capital paulista

A capital amanhece com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta uma média de 23°C. Imagens do radar meteorológico não indicam áreas de instabilidade sobre a cidade, mas há ocorrência de chuva no interior do estado.

No decorrer do dia, o sol predomina, favorecendo a elevação das temperaturas. A máxima chega facilmente aos 30°C, enquanto os menores índices de umidade do ar se mantêm acima dos 55%. A partir da tarde, são esperadas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento que podem superar os 60 km/h. Essa condição aumenta substancialmente o risco de formação de alagamentos e da elevação dos níveis de rios e córregos na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e na capital.

Tendência para os próximos dias:

Os modelos de previsão do tempo mais recentes indicam a ocorrência de chuva forte e generalizada na capital e na Região Metropolitana de São Paulo amanhã, terça-feira (03), e na quarta-feira (04). A aproximação de uma frente fria, já associada a fortes instabilidades a partir do interior do estado, vai intensificar as precipitações durante a semana. São esperadas chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h durante os temporais. Essa condição meteorológica aumenta o risco de quedas de árvores, formação de alagamentos intransitáveis, além de deslizamentos de terra, desabamentos e transbordamentos de rios e córregos na região.

Amanhã, terça-feira (03), será um dia marcado por muita chuva no estado de São Paulo. Na capital paulista, nas cidades da Região Metropolitana e no litoral, as precipitações começam na madrugada, de forma contínua, variando de intensidade entre moderada e forte ao longo do dia. Por conta disso, o risco de transtornos se mantém elevado, o que requer especial atenção para deslizamentos de terra, desabamentos, transbordamentos de rios e córregos, quedas de árvores e formação de alagamentos intransitáveis.

O tempo instável e chuvoso não permitirá que a temperatura se eleve muito. A máxima prevista é de 23°C, e a mínima deverá ocorrer no fim da noite, com previsão de 18°C. A umidade do ar estará elevada, com valores entre 85% e 98%.