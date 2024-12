Previsão de tráfego nas rodovias paulistas durante o ano novo

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado de São Paulo, que opera sob a égide da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), divulgou uma previsão de tráfego que estima a passagem de 834.727 veículos nas quatro principais rodovias sob sua administração durante a semana do Ano Novo. As rodovias em questão são: Doutor Manuel Hyppolito Rêgo (SP 055), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), Oswaldo Cruz (SP 125) e Raposo Tavares (SP 270).

A previsão se estende do dia 27 de dezembro até o dia 1º de janeiro, período em que se intensificam os deslocamentos em razão das festividades. Para assegurar a segurança dos usuários e a fluidez no trânsito, o DER deu início à Operação Verão 2024/2025 na semana que precedeu o Natal, com duração prevista até 7 de fevereiro de 2025.

Durante esse período festivo, estima-se que cerca de 1,7 milhão de veículos transitem pelas rodovias administradas pelo departamento. Para facilitar a gestão desse fluxo, foram mobilizados 1.349 colaboradores, dos quais 229 estão alocados na região litorânea e serrana e 1.120 nas demais áreas do estado. A operação contará ainda com um aparato logístico que inclui 120 guinchos leves, 20 guinchos pesados, 77 caminhonetes para inspeção, além de outros veículos de apoio, drones e uma ambulância.

As atividades operacionais do DER envolverão inspeções e monitoramentos ao longo da SP 055, entre os quilômetros 130 e 211, assim como em diversos trechos das rodovias SP 050, SP 123 e SP 125. Medidas adicionais serão adotadas conforme as necessidades operacionais identificadas em cada rodovia. Isso inclui a implementação de travessias para pedestres em três pontos específicos da SP 055 (quilômetros 192, 076 e 089) e controle de acesso na altura do quilômetro 211 dessa mesma rodovia.

Além disso, há possibilidade da liberação do acostamento em trechos selecionados da SP 055 (entre os kms 205 e 211 e entre os kms 086 e 092), assim como na SP 125 (do km 004 ao km 060). Uma faixa reversível poderá ser instaurada na SP 055, abrangendo os quilômetros 097 a 092.

O DER recomenda que os motoristas planejem suas viagens em horários alternativos, preferencialmente pela manhã ou fora dos horários de pico (tarde/noite). Para informações atualizadas sobre o tráfego, os condutores podem contatar o DER pelo telefone gratuito 0800 055 55 10 ou monitorar os painéis eletrônicos instalados nas rodovias.