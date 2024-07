Previsão de movimento nos Terminais Rodoviários de SP no feriado

Para atender quem deseja viajar de ônibus no feriado da Revolução Constitucionalista, a Socicam – concessionária responsável pela gestão dos Terminais Rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara, prepara uma operação especial para recepcionar os passageiros.

Segundo a concessionária, entre sexta-feira (05/07) e sábado (06/07), mais de 123 mil pessoas devem embarcar pelos três terminais rodoviários de São Paulo, tendo Litoral e Interior de São Paulo, Sul de Minas, Curitiba, Rio de Janeiro e Florianópolis como os destinos mais procurados.

Durante todo o feriado prolongado, até o dia 10/07, a previsão é de 539 mil passageiros saindo e chegando à cidade pelos três terminais rodoviários.

Considerando todo o mês de julho, período de férias escolares, a expectativa é que a movimentação de passageiros seja 5% maior do que no mesmo mês de 2023.

Na saída para o feriado, entre sexta-feira e sábado, serão disponibilizados 283 ônibus extras para atender a demanda de passageiros. Caso seja necessário, mais carros podem ser disponibilizados.

Aos que irão viajar neste feriado, a concessionária recomenda:

Escolha o transporte rodoviário regular! Para ter a garantia de que sua viagem não passará por nenhum imprevisto, opte pelo transporte rodoviário regular. Somente ao embarcar nos terminais rodoviários oficiais, os passageiros viajam com total segurança, por meio de viações regulares que podem assegurar todos os direitos garantidos em lei. Além disso, no regular não há risco de a viagem ser cancelada em cima da hora, independente do número de passagens comercializadas. Nos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara, o passageiro ainda pode desfrutar de amplas áreas de espera e verdadeiros centros de conveniência com restaurantes, lojas, serviços e várias outras comodidades. O acesso aos terminais também é mais um ponto de facilidade, já que os três empreendimentos estão interligados com o sistema de Metrô, proporcionando mais segurança e facilidade na chegada e saída aos pontos de embarque;

Caso não seja possível realizar a compra online antes de se deslocar ao terminal rodoviário entre em contato com a empresa de ônibus que deseja viajar para checar a disponibilidade de passagens e opções de datas e horários;

Fique Ligado!

Atenção com os documentos: Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto;

Embarque de crianças e adolescentes: Para viajar desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos precisam de autorização. Para informações, acesse: www.tjsp.jus.br, em Informações / Infância e Juventude/ Autorização de Viagem;

Limite de bagagem: São permitidos até 30kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos demais passageiros. Recomendamos que identifique suas bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone;

Chegue com antecedência: É importante que o passageiro chegue ao terminal, pelo menos, 30 minutos antes do horário marcado na passagem;

Remarcação de passagens: A remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.

Terminal Rodoviário Tietê promove campanha de vacinação contra a Influenza

Por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, o Terminal Tietê está recebendo a campanha de vacinação contra o vírus da Influenza.

A iniciativa, que começou no dia 3 de julho, é totalmente gratuita e permanecerá por prazo indeterminado com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal no território.

O imunizante está disponível para bebês acima de seis meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, bastando apresentar um documento de identificação com foto.

Os interessados podem comparecer no piso mezanino do terminal, próximo ao Balcão de Informações, de segunda a sexta-feira das 9 às 16 horas.