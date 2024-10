Previsão aponta redução de chuvas, mas Defesa Civil mantém alerta para sábado

O Governo de São Paulo monitora a situação meteorológica em todo o estado por meio do gabinete de crise. Durante a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, o sistema de acumulados meteorológico perdeu força em São Paulo, com maior concentração de chuvas nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com isso, o volume de chuvas previsto para o Estado ficou abaixo do esperado.



Para este sábado (19), ainda há possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento dia, com previsão de acumulados moderados. Recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis, em especial os que fazem divisa com Minas Gerais onde há previsão de chuvas mais intensas. O dia será marcado pela nebulosidade, o que não deixará as temperaturas subirem.



Nas últimas 12 horas, o maior índice de chuvas foi registrado no município de Itapirapuã Paulista, na região de Itapeva (divisa com o Paraná), com 32mm.



O gabinete de crise continua montado no Palácio dos Bandeirantes para garantir pronta resposta à população em caso de emergência. Cada empresa de energia elétrica possui um representante no gabinete, permitindo comunicação mais ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle.



Atualização sobre as ocorrências do Estado



Não foram registradas ocorrências graves provocadas por vento e chuva no Estado de São Paulo nas últimas horas.



Abastecimento de energia elétrica



A equipe de fiscalização da Arsesp, em conjunto com a Aneel, está atuando diretamente no Centro de Operação da Enel, acompanhando de perto as ações da concessionária para restabelecer a energia elétrica na capital paulista e em diversas cidades do estado.