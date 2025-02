Preta Gil expõe desafios no tratamento e bolsa de colostomia definitiva

No último domingo (16), a cantora Preta Gil participou de uma entrevista ao programa Fantástico, onde discutiu sua recuperação e as novas fases de seu tratamento contra o câncer. Após uma internação de dois meses e uma complexa cirurgia que durou mais de 20 horas, a artista finalmente recebeu alta e está agora se recuperando em casa, utilizando uma bolsa de colostomia definitiva.

Recuperação Intensiva

Durante a conversa, Preta Gil expressou sua gratidão pelos cuidados recebidos. “Estou em casa com médicos, enfermeiros e fisioterapeutas me acompanhando. Sinto que tenho muitos privilégios nessa jornada, o que realmente faz a diferença. Não tenho do que reclamar”, afirmou.

A cantora reconheceu que ainda enfrenta desafios físicos, mas permanece otimista em relação à sua saúde. “Estou fragilizada, meu corpo ainda está debilitado e há drenos e sondas presentes. Mas sou grata pelo tratamento que me salvou”, explicou.

Ao longo de sua estadia no hospital, Preta Gil se dedicou intensamente à sua recuperação. “Os médicos eram claros: se eu não andasse três vezes por dia, não teria alta. Então, eu caminhava pelo hospital, lutando pela minha recuperação e interagindo com a equipe médica”, compartilhou.

Em suas redes sociais, Preta Gil havia comentado anteriormente sobre o uso da bolsa de colostomia provisória. Este procedimento é fundamental para pacientes que enfrentam doenças intestinais crônicas, como no caso dela. O Dr. Murilo Lobo, especialista em cirurgia digestiva, explicou que a colostomia definitiva é uma opção quando a reconstrução intestinal não é viável após a remoção tumoral. “O intestino deve funcionar sempre, e a bolsa se torna uma alternativa eficaz para os pacientes oncológicos”, disse o médico.

Resiliência e Futuro

Refletindo sobre sua experiência, Preta Gil mencionou os momentos difíceis enfrentados durante seu tratamento. “Sofro muito com tudo isso. Com 50 anos, tenho muito ainda para viver e amar. Poderia ser um grande choque emocional, mas estou aqui agradecendo à tecnologia da bolsa de colostomia. Se não fosse por ela, talvez eu não estivesse viva para contar minha história”, ressaltou.

Apoiada pela família e amigos durante todo o processo, Preta Gil destacou o fortalecimento dos laços familiares nesse período desafiador. “Foi um tempo difícil, mas muito bonito ao mesmo tempo. A união familiar se fortaleceu ainda mais; meu pai, Gilberto Gil, passou o Ano Novo comigo e dormiu ao meu lado no hospital. Momentos simples como assistir Ivete Sangalo pela TV me enviando mensagens foram emocionantes”, contou ela.

Agora em casa sob cuidados profissionais, Preta Gil planeja viajar para Nova York em abril para dar continuidade ao seu tratamento. “Os médicos têm elogiado minha recuperação após a cirurgia; eles estão otimistas quanto à próxima fase do meu tratamento”, concluiu.