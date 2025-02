Preta Gil recebe alta após longa internação e continua tratamento ambulatorial

A cantora Preta Gil foi oficialmente liberada do Hospital Sírio-Libanês na última terça-feira, 11 de fevereiro, após um extenso período de quase dois meses em tratamento. Sua alta marca um importante passo em sua recuperação, conforme divulgado por boletim médico.

O documento informativo indica que a artista continuará a receber cuidados médicos em regime ambulatorial. “Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) recebeu alta hoje do Hospital Sírio-Libanês. A paciente deverá continuar seu tratamento em esquema ambulatorial. Preta Gil está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira”, relata o comunicado.

É relevante recordar que a artista havia sido hospitalizada em dezembro de 2024 para realizar uma complexa cirurgia de remoção de tumores localizados nos linfonodos, peritônio e ureter. O procedimento cirúrgico, que se estendeu por aproximadamente 21 horas, exigiu que Preta Gil permanecesse internada para uma adequada recuperação pós-operatória.

Na semana anterior à sua alta, Preta Gil compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um desabafo emocionante sobre sua experiência. “Janeiro, o mês do meu renascimento, foi um período extremamente difícil, desafiador e ao mesmo tempo bonito! Não passei um único momento sozinha; o mês começou com meu pai @gilbertogil, @floragil_ e @marinamorena83 dormindo comigo apertadinhos na cama e no sofá do hospital. Assim seguiu o mês, com familiares e minha rede de apoio se revezando para cuidarem de mim aqui no hospital!”, expressou ela.