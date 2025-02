Presidente Prudente recebe carretas de mamografia e empreendedorismo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, traz para Presidente Prudente as carretas de mamografia e de empreendedorismo do programa SP Por Todas. De 17 de fevereiro a 01 de março, o município contará com serviços de saúde, capacitação profissional e apoio jurídico, com o objetivo de promover o autocuidado, o autossustento financeiro e a segurança das mulheres.

Com capacidade para atender até 50 mulheres por dia, a carreta de mamografia realiza exames que possibilitam a detecção precoce do câncer de mama. Já as carretas de empreendedorismo oferecem cursos e workshops voltados para o desenvolvimento de habilidades profissionais, promovidos pelo Sebrae e pelo Senac, com foco na autonomia financeira das participantes. Esta é uma ação pioneira da Secretaria de Políticas para a Mulher. Além disso, atendimentos da Defensoria Pública também serão oferecidos nas carretas do SP Por Todas.

Para a secretária estadual Valéria Bolsonaro, a cidade avança nas políticas para as mulheres com a ação: “Levar as carretas para Presidente Prudente, oferecendo não apenas diagnóstico precoce, mas também capacitação profissional, nos traz uma alegria imensa, pois acreditamos que empoderar as mulheres é garantir mais saúde, segurança e liberdade financeira para elas.”

Cartilha SP Por Todas

O Governo de São Paulo se destaca pela criação pioneira de políticas públicas para as mulheres, coordenadas pela Secretaria de Políticas para a Mulher e unificadas pelo movimento SP Por Todas. Como parte da ação, as mulheres também receberão a Cartilha SP Por Todas, que reúne informações sobre direitos, programas e serviços oferecidos pelo estado para as mulheres. A cartilha proporciona uma visão ampla sobre leis de proteção, linhas de crédito, aplicativos e outros recursos voltados para a segurança e o bem-estar feminino.

A cartilha está disponível gratuitamente e pode ser acessada também no Portal da Mulher Paulista: https://www.portaldamulherpaulista.sp.gov.br/.

Programação Carretas SP Por Todas: Saúde e Empreendedorismo

Data: 17 de fevereiro a 01 de março

Local: Parque de Uso Múltiplo – PUM – Rua Álvares Machado- Número 104- Vila Euclides, Presidente Prudente – SP

Horário: a partir das 8h

Mamografia:

Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h

Sábados: das 8h às 12h (exceto feriados)

Mulheres de 50 a 69 anos devem apresentar RG e cartão do SUS.

Mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos precisam trazer pedido médico do SUS, RG e cartão do SUS.

Atendimento por ordem de chegada (50 exames diários).

Cursos de Empreendedorismo: Para se inscrever nos cursos

Segunda, quarta e sexta (17 a 21/02) – das 8h às 17h50

Segunda, quarta e sexta (24 a 24/02) – das 8h às 17h

Terças e quintas (18, 20, 25 e 27/02) – das 8h às 22h

Sábados (22/02 e 01/03) – das 8h às 12h