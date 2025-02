Presidente do Santos confirma chegada de Thiago Maia e fecha ciclo de contratações

O presidente do Santos , Marcelo Teixeira, confirmou a contratação do volante Thiago Maia, que atualmente é vinculado ao Internacional. De acordo com o dirigente, o volante já teria se apresentado na Baixada Santista.

A transação envolveu não apenas o Santos e o Internacional, mas também o Flamengo, que possuía valores pendentes a receber em relação à transferência do atleta.

Em entrevista ao canal Varanda Futebol Debate, Teixeira comentou sobre a negociação: “Este é o acerto que já havia sido inicialmente acordado. O Internacional compreendeu a situação e o atleta teve um papel fundamental para que pudéssemos concluir essa negociação. Nós assumimos os compromissos financeiros que o Internacional tinha com o Flamengo, que também optou por um parcelamento. Desde o começo, estávamos dialogando sobre a liberação do jogador por um valor acordado com o Internacional e finalmente conseguimos finalizar essa negociação com sucesso“.

Além disso, Thiago Maia concordou em renegociar uma antiga dívida trabalhista com o clube. O Santos devia cerca de R$ 26 milhões ao jogador devido à sua primeira passagem pela equipe.

Teixeira destacou a importância desse aspecto para a finalização do acordo: “Isso foi crucial para que chegássemos a um entendimento. O Santos tinha uma dívida significativa e estava prestes a ser definido em Brasília em favor do atleta. Na verdade, o Santos estava apenas adiando essa questão da dívida trabalhista. Por conta da vontade de retornar ao Santos, ele aceitou abrir mão dos juros e correções. Estabelecemos o salário do atleta e incluímos isso no prazo contratual, diluindo em 48 meses. Essa foi uma condição fundamental para concluir positivamente a negociação“.

Conforme Marcelo Teixeira, as recentes contratações de Deivid Washington, que também esteve na Vila Belmiro nesta quarta-feira, juntamente com Thiago Maia, marcam o fim das buscas do Santos por novos reforços nesta janela de transferências.

“Com Deivid Washington e Thiago Maia encerramos este ciclo“, afirmou o dirigente.