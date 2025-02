Internacional garante liderança no Grupo B do Gauchão

No dia 12 de abril, o Sport Club Internacional consolidou sua posição de liderança no Grupo B do Campeonato Gaúcho ao vencer o São Luís por 3 a 1 no Estádio 19 de Outubro, localizado em Ijuí. Com essa vitória, o time alcançou um total de 17 pontos na tabela, enquanto seu principal concorrente, o Caxias, não conseguiu sair do empate em 0 a 0 contra o Guarany de Bagé, no Estádio Estrela D’Alva.

A partida foi marcada por um desempenho sólido da equipe colorada, com Vitinho abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Enner Valencia e Wanderson ampliaram a vantagem. O gol de honra do São Luís foi anotado por Rafael Goiano também no primeiro tempo.

Lesões preocupam equipe colorada

Entretanto, a vitória não veio sem preocupações para o Internacional. O meia Alan Patrick saiu de campo com uma lesão que será reavaliada para determinar a gravidade do problema. Além dele, o atacante Wesley também se lesionou e deverá desfalcar a equipe nas próximas partidas.

Com os resultados desta rodada, o Internacional assegurou sua classificação para as semifinais do Gauchão. Agora, a equipe depende apenas de si mesma na última rodada para garantir a melhor campanha na classificação geral do torneio. O próximo desafio do clube ocorrerá no sábado, dia 15 de abril, quando enfrentará o Monsoon às 16h30, em uma rodada em que todos os jogos acontecerão simultaneamente.