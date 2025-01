Sicredi patrocina principais campeonatos estaduais do Brasil

O Sicredi reafirma seu compromisso com o esporte brasileiro ao anunciar o patrocínio dos principais estaduais do Brasil: Paulistão Sicredi, Campeonato Carioca, Gauchão e o Paranaense são alguns dos estaduais que contarão com o apoio da primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. O patrocínio reflete o crescimento do Sicredi nos últimos anos, contando hoje com mais de 8,5 milhões de associados, mais de 2,8 mil agências e mais de 45 mil colaboradores. Apenas em 2024, o Sicredi inaugurou mais de 180 agências em todo o país.

O calendário inicia com a 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o principal torneio de base do país, que começa no dia 2 de janeiro de 2025. A Copinha Sicredi reunirá 128 clubes, incluindo 20 estreantes, em busca do título até a final, marcada para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. O torneio destaca a formação de novos talentos e reforça o papel do Sicredi no incentivo ao desenvolvimento de jovens atletas, promovendo os valores do cooperativismo também por meio do esporte.

Além da Copinha, o Sicredi renova, pelo sétimo ano consecutivo, o naming rights do Paulistão Sicredi, considerado o maior campeonato estadual do Brasil, com início em 15 de janeiro. Com 16 rodadas e 104 jogos no total, o torneio terá ampla cobertura midiática, com transmissões ao vivo pela Record TV, TNT, MAX e Cazé TV, no YouTube, até 27 de março. O Sicredi também apoia outras oito competições da Federação Paulista de Futebol (FPF), incluindo o Paulistão Feminino, Paulistão Série A2 e A3 Sicredi e a Copa Paulista Sicredi, reforçando seu papel no desenvolvimento do futebol paulista.

Campeonatos Paranaense e Carioca

No Paraná, o Sicredi será patrocinador oficial do Campeonato Paranaense, o principal torneio de futebol do estado, que começa no dia 11 de janeiro com o clássico entre Athletico e Paraná Clube. A novidade da edição é a transmissão dos jogos de sábado, às 16h, pela RIC TV, afiliada da TV Record. A marca Sicredi estará presente em todas as partidas, materiais promocionais e ações de relacionamento, reforçando sua liderança como a maior instituição financeira em número de agências no estado, com 477 agências segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN).

No Rio de Janeiro, o Sicredi mantém o patrocínio ao Campeonato Carioca, que reúne os grandes clubes do estado. A primeira rodada está marcada para o fim de semana de 11 e 12 de janeiro, com o primeiro clássico, entre Botafogo e Fluminense, agendado para 29 de janeiro. O torneio será transmitido pela TV Globo, TV Band, SporTV e Premiere, e o patrocínio inclui presença da marca em jogos, materiais promocionais e, também, ações de relacionamento. Essa parceria fortalece a expansão da instituição no Rio de Janeiro, um dos focos estratégicos da cooperativa em 2025.

“O Sicredi acredita no poder da cooperação e no espírito de ‘jogar junto’, valores que se conectam diretamente com a dinâmica de competições esportivas, em especial do futebol. Apoiar torneios que geram tanta emoção e engajamento entre nossos associados é uma forma de reforçar nossa presença e estreitar laços, sempre com o compromisso de atuar de maneira cada vez mais próxima das comunidades em que atuamos”, ressalta o gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.