Paulistão 2025: Sicredi mantém patrocínio ao futebol masculino e feminino

O Paulistão Sicredi 2025 foi lançado na última terça-feira (12) no Mercado Pago Hall Pacaembu, em São Paulo. Com apresentação de Felipe Andreoli e Alê Xavier, os clubes do estado conheceram seus adversários para a primeira fase do torneio, que será distribuída em 12 rodadas, com 8 jogos cada.

Como title sponsor, o Sicredi — instituição financeira cooperativa com mais de 8,5 milhões de associados em todo o Brasil — reafirma seu compromisso com o futebol paulista e mantém o naming rights do maior torneio estadual do país. Além do Paulistão, o Sicredi apoia outras oito competições da Federação Paulista de Futebol (FPF), demonstrando seu papel no desenvolvimento social e esportivo.

Divulgação/Sicredi

Durante o evento, o Sicredi foi representado por presidentes e diretores de várias cooperativas atuantes no estado de São Paulo. O presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, uma das cooperativas Sicredi em operação no estado de São Paulo, Jaime Basso, destaca o simbolismo dessa parceria, além do impacto do campeonato ao integrar torcedores e clubes de diversas regiões do estado. “O Paulistão Sicredi representa união e espírito coletivo, valores que também estão no cerne do cooperativismo, promovendo uma conexão profunda com as localidades onde atuamos. Reflete ainda o compromisso do Sicredi com o estado de São Paulo, que tem nos recebido de braços abertos e onde nossa expansão está em ritmo acelerado”, afirma.

Naming rights

Pelo sétimo ano consecutivo, o Sicredi batiza o Paulistão e reforça seu compromisso com o futebol. “A renovação da parceria fortalece nossa conexão com o estado, que é estratégico para nossa expansão. Hoje, o Sicredi possui mais de 2,8 mil agências no Brasil, incluindo 397 no estado de São Paulo, com 40 unidades inauguradas em 2024 e uma previsão de expansão similar para 2025. Isso mostra que cada vez mais paulistas têm descoberto os benefícios de contar com o Sicredi como parceiro financeiro. Dentro desse cenário, apoiar o futebol masculino e feminino é uma oportunidade de disseminar os princípios do cooperativismo e reforçar nossos valores”, ressalta o gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.

O Sicredi tem ampliado sua presença no futebol, garantindo os naming rights de competições como o Paulistão Feminino, a Copa São Paulo Masculina e Feminina, além das divisões A2, A3, A4, Segunda Divisão e Copa Paulista. A parceria com a Federação Paulista de Futebol vai além, abrangendo ações durante os jogos, conteúdos exclusivos nas redes sociais e a distribuição de ingressos para convidados especiais.

Divulgação/Sicredi

Segundo o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, a expectativa é entregar em 2025 o melhor Paulistão Sicredi da história. “O campeonato é construído por todos: FPF, clubes, atletas, executivos, treinadores, presidentes, tudo feito em conjunto. Todos se reinventam pra fazer o melhor. Eu me sinto muito orgulhoso e emocionado com esta união que fortalece o futebol paulista”, disse. “A parceria com o Sicredi é fundamental para a construção e a evolução do campeonato. Avançamos para o sétimo ano consecutivo de naming rights no Paulistão, o mais longevo da história do futebol paulista. Isso também é motivo de enorme orgulho para nós”, complementa.

Números

O Sicredi registrou um resultado líquido de R$ 6,9 bilhões em 2023, um aumento de 16,5% em relação a 2022. Desse valor, R$ 2,9 bilhões foram distribuídos diretamente aos associados em conta corrente, poupança ou capital social, um diferencial do modelo de negócio do Sicredi. A distribuição é decidida em assembleia por cada um dos associados das 104 cooperativas de crédito da instituição, e cada cooperado recebe um montante proporcional à sua contribuição em receita ao longo do ano, conforme o uso dos produtos e serviços do Sicredi.

O patrimônio líquido da instituição alcançou R$ 37 bilhões, representando um crescimento de 22,4%. Em relação aos depósitos totais e captações, houve uma elevação de 23,7% no ano passado, totalizando R$ 229,7 bilhões, que englobam depósitos à vista e a prazo, interfinanceiros e poupança, além de captação em Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Financeiras.

Relacionamento próximo

Em 2024, o Sicredi deve encerrar o ano com mais 200 novas agências no Brasil, ampliando sua rede para mais de 2,8 mil unidades em dois mil municípios. Em mais de 200 dessas cidades, é a única instituição financeira com presença física. A rede de atendimento presencial complementa os canais digitais do Sicredi, cujo aplicativo é um dos mais bem avaliados do mercado financeiro, com recursos de acessibilidade e inteligência artificial.

Indicador de benefício econômico

O desempenho das cooperativas de crédito no Brasil também é avaliado pelo índice de benefícios econômicos, segundo metodologia do Banco Central (BC). Em 2023, o Sicredi registrou um marco expressivo de R$ 23,5 bilhões em Benefício Econômico Total (BET) para seus associados, representando um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Esse valor proporcionou uma economia média de R$ 3.119,91 para cada um dos mais de 7,5 milhões de associados que o Sicredi detinha no ano passado.