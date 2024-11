Presidente do Fundo Social de São Caetano, Denise Auricchio inaugura Bazar de Natal

A primeira-dama de São Caetano e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Denise Auricchio, se emocionou na inauguração do 19° Bazar de Natal do Fundo Social de Solidariedade. Esta é a 14ª edição em que Denise está à frente do Bazar de Natal, que contou com as presenças do prefeito José Auricchio Júnior e do prefeito eleito, Tite Campanella.

A abertura do tradicional Bazar de Natal do Fundo Social de São Caetano foi nesta quarta-feira (6/11), às 18h, no CISE Moacyr Rodrigues, na Rua Rafael Corrêa Sampaio, 600, no Bairro Santa Paula. O bazar continuará na quinta-feira (7) e sexta-feira (8), das 9h às 16h, e no sábado (9), último dia, o horário será das 10h às 16h.

“O Bazar de Natal foi, desde o início, um projeto de grande sucesso, fundamental para o trabalho do Fundo Social de Solidariedade”, ressaltou o prefeito Auricchio.

No Bazar de Natal estão expostas cerca de 4.000 peças de artesanato por dia, produzidas nos cursos ministrados gratuitamente pelo Fundo Social de Solidariedade, com preços de R$ 5,00 a R$ 300,00. Além do curso gratuito, todos os materiais utilizados para a confecção das peças também são fornecidos gratuitamente pelo FSS.

“Hoje é um dia de muita emoção e gostaria de agradecer a todas as nossas alunas e voluntárias, que sempre estiveram ao nosso lado, em todas as edições. Espero que este projeto, do Bazar de Natal, tenha uma continuidade nos próximos anos, pois este é nosso projeto mais bonito, que reúne o trabalho de artesanato, patchwork e corte e costura, entre outros cursos. São peças feitas durante todo o ano, por nossas alunas e também voluntárias, que são expostas e vendidas no bazar. A renda vai para os nossos cursos serem realizados novamente no próximo ano”, finalizou Denise Auricchio.