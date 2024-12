Presidente afastado da Coreia do Sul tem ordem de prisão decretada

Um tribunal sul-coreano divulgou, na noite desta terça-feira (31), um mandado de prisão contra o presidente afastado Yoon Suk Yeol, que foi destituído por impeachment há cerca de duas semanas devido a uma tentativa de autogolpe.

Em resposta ao pronunciamento da Justiça, o líder interino do Partido do Poder do Povo (PPP), que atualmente está no governo, expressou sua desaprovação quanto à possibilidade de prisão de um presidente em exercício, considerando essa ação inadequada.

O mandado de prisão foi emitido logo após investigadores solicitarem a detenção de Yoon. O ex-presidente tem se mostrado relutante em colaborar com as investigações, ignorando várias intimações tanto da polícia quanto do Gabinete de Investigação de Corrupção, que estão analisando se a declaração de lei marcial realizada em 3 de dezembro, que suspendeu direitos políticos no país, constitui um ato insurreicional.

Os investigadores alegam que Yoon liderou um movimento insurreicional ao declarar a lei marcial e ordenar a mobilização de tropas para impedir a votação do decreto na Assembleia Nacional. Yoon refuta as acusações, argumentando que suas ações foram motivadas por uma necessidade de governança para alertar a oposição sobre um suposto abuso legislativo.

A sua suspensão das funções presidenciais ocorreu logo após o impeachment devido à imposição da lei marcial, que foi rejeitada pelo Parlamento e rapidamente retirada pelo próprio presidente algumas horas depois. Essa tentativa de autogolpe encontrou forte resistência tanto no legislativo quanto entre a população, que organizou protestos nas ruas.

Atualmente, o Tribunal Constitucional está avaliando a situação para determinar se Yoon deverá retornar ao cargo ou se será removido definitivamente. A corte possui um prazo de 180 dias para proferir sua decisão.

A crise política na Coreia do Sul se intensificou na última sexta-feira com o impeachment do primeiro-ministro Han Duck-soo, que estava no comando interino do Executivo, apenas duas semanas após a destituição de Yoon.