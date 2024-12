Presidente da Coreia do Sul Yoon Suk Yeol decreta lei marcial

Em um pronunciamento inesperado transmitido ao vivo pela emissora YTN nesta terça-feira (3), o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, anunciou a imposição da lei marcial no país. A decisão foi justificada como uma medida necessária para preservar a ordem constitucional e proteger a nação das ameaças internas e externas.

O presidente Yoon argumentou que a situação política atual, marcada por ações do partido de oposição, precipitou uma crise nacional. Ele acusou os opositores de manipularem o processo legislativo para desestabilizar o governo, alegando que estas forças têm intenções pró-norte-coreanas que colocam em risco a liberdade e a segurança dos cidadãos sul-coreanos.

Embora tenha sido firme em sua declaração, Yoon não detalhou quais ações específicas serão implementadas sob o estado de lei marcial. A decisão surge em meio a tensões crescentes com o Partido Democrático, que recentemente apresentou uma moção visando destituir alguns dos principais promotores do país e rejeitou a proposta orçamentária do governo.

O anúncio gerou apreensão entre os observadores políticos, que agora aguardam para ver como essa medida impactará o cenário político e social da Coreia do Sul. A imposição da lei marcial é um passo significativo que pode alterar drasticamente a dinâmica política e as liberdades civis no país.