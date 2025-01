PrEP na Rua realiza ações de prevenção ao HIV em diversas regiões nesta segunda (20)

Unidades móveis de saúde estão oferecendo uma gama de serviços voltados para a prevenção do HIV e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) em locais estratégicos da cidade de São Paulo.

Nesta segunda-feira, 20 de janeiro, a Coordenadoria de IST/Aids, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dará início ao projeto “PrEP na Rua”, que abrangerá as zonas norte, leste e central da capital paulista.

Com o suporte de uma equipe especializada, os cidadãos terão a oportunidade de realizar testes rápidos e gratuitos para detecção do HIV, sífilis, e hepatites B e C. Além disso, será possível iniciar a profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV. A iniciativa também inclui a distribuição de insumos preventivos, como preservativos e gel lubrificante.

O projeto “PrEP na Rua” tem como principal objetivo ampliar o acesso à prevenção do HIV, especialmente para grupos mais vulneráveis da população. A PrEP é um método eficaz que envolve o uso diário de medicamentos antirretrovirais, garantindo proteção em caso de exposição ao vírus.

INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO – PrEP na Rua

O que é: Início da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV, realização de testes rápidos para HIV, sífilis e Hepatites B e C, além da distribuição de kits para autotestes de HIV, camisinhas e gel lubrificante.

Horários e Locais: