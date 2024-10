Prêmio UBC anuncia Rita Lee e Roberto de Carvalho como ganhadores em 2024

“Me cansei de lero-lero / Dá licença, mas eu vou sair do sério”. Ícones da música brasileira, Rita Lee e Roberto de Carvalho são os vencedores da oitava edição do Prêmio UBC, criado pela União Brasileira de Compositores. Com uma carreira de mais de quatro décadas, a dupla – parceira na música e na vida – acumula 146 composições registradas. Em uma edição especial, pela primeira vez, o Prêmio será concedido a dois artistas, sendo uma delas ‘in memoriam’ (Rita Lee 1947–2023). Este ano, o evento acontecerá também em local inédito, o Teatro B32, em São Paulo, no dia 4 de dezembro.

A União Brasileira de Compositores, maior sociedade de gestão coletiva de direitos autorais do país, criou o Prêmio UBC em 2017. Na estreia, o homenageado foi Gilberto Gil. Nos anos seguintes, Erasmo Carlos, Milton Nascimento, Herbert Vianna, Djavan, Alceu Valença e Caetano Veloso. Agora, a honraria segue em boas mãos.

Todas as edições foram realizadas, até então, na Casa UBC, sede da entidade no Rio de Janeiro, que no momento passa por reformas de ampliação.

“A edição especial do Prêmio UBC, em seu oitavo ano, sai da Casa UBC pela primeira vez para aterrissar em São Paulo e reconhecer a gigantesca transcendência da obra de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Uma dupla rara de compositores cujo trabalho conjunto faz parte da vida de todos os brasileiros e influencia o rock e a MPB de maneira definitiva e particular. É uma honra para a UBC, sua Diretoria e mais de 70 mil titulares de todo o Brasil anunciar esta justa homenagem”, afirma Marcelo Castello Branco, diretor-executivo da UBC.

Rita Lee e Roberto de Carvalho trouxeram para a música os sentimentos e a intimidade do casal, que viveu junto por 47 anos, criando uma vasto repertório de hits, incluindo “Mania de Você”, “Flagra”, “Papai Me Empresta o Carro”, “Lança Perfume”, “Chega Mais”, “Cor de Rosa Choque” e “Desculpe o Auê”. A dupla fez sucesso no Brasil e mundo afora. O segundo disco de Rita Lee e Roberto de Carvalho (1980) bateu recordes internacionais com a música “Lança Perfume”, que conquistou 7º lugar na parada Billboard. Rita e Roberto formaram uma das mais longas parcerias musicais da música brasileira. Ao todo, os dois lançaram juntos cinco álbuns: “Rita Lee e Roberto de Carvalho”(1982), “Bombom” (1983), “Rita e Roberto” (1985), “Flerte Fatal”(1987) e “Rita Lee & Roberto de Carvalho – Perto do Fogo”(1990).

“O legado destes inspirados e inspiradores arquitetos da música brasileira é dos mais preciosos e será uma honra para nós da UBC celebrá-los. Este ano, excepcionalmente, mas com imensa alegria, pela primeira vez, o Prêmio UBC acontecerá em São Paulo. O coração já bate forte, pois o nosso respeito, amor e admiração Rita e Roberto é imenso e imensurável. Viva Rita e Roberto, para sempre!”, destaca Paula Lima, presidente da UBC.

A edição especial do Prêmio UBC 2024 terá direção artística de Beto Lee, filho de Rita e Roberto, e contará com a banda de Rita Lee. Em um show surpresa até para o próprio Roberto de Carvalho, junto a convidados, artistas e personagens que marcaram a trajetória da dupla, grandes nomes da música brasileira, de diversas gerações, irão interpretar ao vivo versões inéditas de Rita e Roberto.

Além de anunciar os homenageados da edição especial de 2024 do Prêmio, no dia 7 de outubro, Dia do Compositor Brasileiro, a UBC lançará em seu canal no YouTube o audiovisual inédito com trechos do show e entrevistas da cerimônia de 2023, que celebrou Caetano Veloso.

