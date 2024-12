Prêmio UBC 2024 celebra Rita Lee e Roberto de Carvalho em noite memorável em SP

Na noite de 4 de novembro, o Teatro B32 foi palco de uma celebração histórica no Prêmio UBC 2024, que homenageou Rita Lee e Roberto de Carvalho por sua contribuição inestimável à música brasileira. Pela primeira vez realizado em São Paulo, o evento reuniu grandes nomes da música brasileira em um espetáculo que marcou a oitava edição da premiação promovida pela União Brasileira de Compositores (UBC).

A cerimônia contou com apresentações de artistas de diferentes gerações, que revisitaram clássicos da dupla em interpretações inéditas. Fernanda Abreu trouxe ao palco uma versão vibrante de Saúde, enquanto Pitty deu sua assinatura ao rock em uma releitura impactante de On the Rocks. Léo Jaime levantou a plateia com sua performance de Flagra, enquanto Zé Ibarra emocionou o público ao interpretar Mania de Você. O encerramento do evento foi marcado por todos os artistas juntos no palco em uma celebração coletiva com Lança Perfume, reforçando o impacto do repertório de Rita e Roberto em diversas gerações.

Com roteiro assinado por Nelson Motta e direção artística de Beto Lee, o evento apresentou momentos de emoção e conexão entre os artistas, destacando a força e a intemporalidade da obra da dupla homenageada. A banda de Rita Lee acompanhou as performances ao longo da noite, criando uma atmosfera de celebração e reverência ao legado dos dois compositores.

A edição especial do Prêmio UBC, realizada pela primeira vez fora da sede da entidade no Rio de Janeiro, celebrou não apenas a música de Rita e Roberto, mas também a capacidade transformadora da arte em conectar pessoas e criar histórias.

Criado em 2017, o Prêmio UBC reconhece grandes nomes da música brasileira e já homenageou artistas como Gilberto Gil, Milton Nascimento e Caetano Veloso. A edição de 2024 reforça a missão da entidade em celebrar e preservar o legado dos maiores nomes da música do país.

Para mais informações sobre o evento e acesso às imagens oficiais, entre em contato com a assessoria de imprensa da UBC.

Atrações e Repertório da Noite

Grazi Medori: “Nem Luxo, Nem Lixo”, “Banho de Espuma” e “Chega Mais”

Matu Miranda: “Alô Alô Marciano”

Chico Brown: “Caso Sério”

Carol Biazin: “Amor e Sexo”

Zé Ibarra: “Mania de Você”

Kell Smith: “Vírus do Amor”

Pitty: “On the Rocks”

Léo Jaime: “Flagra”

Fernanda Abreu: “Saúde”

Beto Lee: “Papai Me Empresta o Carro”

Todos os artistas: “Lança Perfume”