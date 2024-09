Prêmio Sebrae Mulher de Negócios divulga finalistas da etapa estadual de SP

As vencedoras da etapa estadual São Paulo do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios serão conhecidas no dia 8 de outubro, em cerimônia na sede do Sebrae-SP, na capital paulista. São 15 finalistas em cinco categorias: Pequeno Negócio, Microempreendedora Individual (MEI), Produtora Rural, Ciência e Tecnologia, e Negócios Internacionais.

A iniciativa valoriza empreendedoras com capacidade de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial que, com seus negócios, geram impacto social e econômico na região em que estão inseridas. A etapa paulista registrou 266 inscrições.

Entre as finalistas estão empreendedoras de Batatais, Jaú, Morungaba, São José do Rio Preto, São Vicente, Uchôa, Votorantim e mais oito participantes da cidade de São Paulo. “Além de reconhecer as histórias das empreendedoras, o Prêmio é uma forma de inspirar outras mulheres a acreditar no seu potencial. O Estado de São Paulo tem histórias fantásticas e temos que dar visibilidade para elas”, destaca a gestora do Prêmio em São Paulo, Verônica Lima.

Próximas etapas

As vencedoras seguirão para a fase regional, de caráter eliminatório, quando as mais bem avaliadas serão escolhidas por região (Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste). Cada região terá apenas uma candidatura por categoria indicada para disputar a fase nacional, totalizando até 25 candidatas para a grande final, marcada para ocorrer em evento especial. Nesses 20 anos de história, mais de 200 mulheres já receberam o PSMN, entre as mais de 100 mil inscritas.

Finalistas por categoria em ordem alfabética

Pequenos negócios

Carolina Sachetto Panini – Caçambaria (Jaú)

Lillian Miyuri Yamauchi – Mimos para todos (São Vicente)

Rosangela Cristina Cavalcante Riguetto – TothBe (São Paulo)

Produtora rural

Claudia Baffi Pellicciotta – Café Colonial (Uchôa)

Cleicy Alves de Brito – Florinda Óleos Essenciais (Batatais)

Helena Divina Baptista de Campos Ciconato – Empório do Campo Orgânicos (Morungaba)

MEI

Geni Moreira dos Santos – Genysclean – A diarista das estrelas (São Paulo)

Ione Rosa de Chaves – Tempero da Ioio (São Paulo)

Susana Soares Moura Nunes – Susana Nunes Aromas (São Paulo)

Ciência e tecnologia

Jaqueline Lopes – Agência Mid (São Paulo)

Kellen Petreche – Instituto Edutech21 (Votorantim)

Maria Paula Beltran – Marmipets (São José do Rio Preto)

Negócios internacionais

Francine Arraias Silva – BeOx (São Paulo)

Karen Patricia Reis Figueiredo – Maison Charlô (São Paulo)

Magda Portugal – Porto Gallo Office Family (São Paulo)