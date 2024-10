Prêmio Sebrae de Jornalismo divulga vencedores em São Paulo

Pequenas Empresas & Grandes Negócios, EPTV Campinas, Énois Conteúdo e Agência Mural de Jornalismo da Periferias são os vencedores da 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa Estadual São Paulo. Na categoria especial de Jornalismo Universitário, os vencedores foram Amanda Fuzita Alves, Clarissa Palácio e Raphael Leites, da Cásper Líbero. Os primeiros colocados de cada categoria vão concorrer na fase regional da premiação, que classificará os finalistas para a final nacional, que será realizada em Brasília.

Os vencedores da etapa São Paulo em todas as categorias, do primeiro ao terceiro colocado, receberão prêmios surpresas em uma cerimônia que será realizada em novembro.

Na categoria Jornalismo em texto, a matéria “A serviço do meio ambiente” publicada na revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios conquistou o primeiro lugar. A equipe é formada por Patrícia Trudes da Veiga, Mônica Kato e Raquel Bocato.

A matéria “Entre sonho e sobrevivência: empreendedores negros falam como é criar negócios nas periferias”, da Agência Mural, ficou em segundo lugar. O texto tem Amanda Oliveira como representante. O terceiro lugar foi ocupado por Mauro Silveira, da Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, que escreveu a matéria “Crédito ao seu alcance”.

A EPTV Campinas foi a campeã da categoria Jornalismo em vídeo com a série “Cria Periferia”. A equipe é composta por Jefferson Carneiro, Wesley Justino, Ricardo Custódio, Kauê Felipe, Guilherme Souza, Roberto Barreira, Layne Gabriele, Hellio Augusto e Rafael Smaira.

A TV Globo arrebatou o segundo e terceiro lugares. A matéria “Projeto doa roupas sociais para jovens periféricas que estão entrando no mercado de trabalho” alcançou o segundo lugar com a equipe formada por Ana Beatriz Felicio, Carolina Giancola, Andréia Ishimoto, Indianara Campos, Andreza Oliveira, Gutemberg Benites, Alexandre Fagundes e Cléber Jesus.

Em terceiro lugar ficou a reportagem “Empresa aposta em reciclagem de uniformes e roupas para impactar indústria têxtil positivamente” que envolveu o trabalho de Ana Beatriz Sousa Felicio, Leonardo Leomil, Claudio Perricelli, Gian Dias, João Lucas Martins e Luiz Cláudio.

“Prato Firmeza – Campo e Cidade”, da Énois Conteúdo, venceu a categoria Áudio com Camila Rodrigues da Silva. Em seguida, foram contemplados Djalma Campos, do Seis e um podcast, e a entrevista com Rosangela Silva, fundadora da Negra Rosa, e Periferia em Movimento com o trabalho “Sou autônoma e não tenho direitos trabalhistas. Tenho alguma alternativa? E agora, PEM?”. A equipe é formada por Vitori Jumapili, Thiago Borges, Tigone, Nalva Maria, Rafael Cristiano, Vênuz Capel e Elisabeth Botelho.

Na categoria Fotojornalismo, a campeã foi a Agência Mural de Jornalismo da Periferias com o trabalho “Incubadora de negócios, Cidade Tiradentes reúne empreendedores do funk à feira orgânica”. Léu Britto, Jacqueline Maria da Silva e Luís Antônio fazem parte da equipe.

Ariosto Mesquita, conquistou o segundo lugar com o trabalho “Rede de proteção no Pantanal”, da Revista DBO. O fotógrafo Werther Santana obteve a terceira posição com o trabalho “Ele vendia minibíblias de madeira para sustentar família, e hoje filhos faturam R$ 35 milhões”, do Jornal O Estado de S. Paulo.

A edição 2024 contou com a categoria especial Jornalismo Universitário vencida por Amanda Fuzita Alves, Clarissa Palácio e Raphael Leites, da Cásper Líbero, com a matéria “Contratação de Egressos do Sistema Carcerário”. Bárbara de Aguiar Vieira, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), conquistou o segundo lugar com a matéria “Lavar roupa é um negócio: atividade milenar se reinventa com a modernidade”.

Juliana Paiva Marques, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), ficou na terceira colocação com o trabalho “Empreendedorismo transforma jornada do campo à mesa”.

Sobre o Prêmio

A 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) alcançou número recorde de inscritos. Ao todo, o Sebrae recebeu 3.076 trabalhos enviados por profissionais e estudantes de jornalismo de todo país. Esse resultado é 62% maior que o número de participantes registrados na última edição do prêmio.

Os estados com o maior número de reportagens inscritas foram São Paulo (322), Minas Gerais (220) e Bahia (184). O Prêmio reconhece os melhores trabalhos que tratam do universo do empreendedorismo, em quatro categorias principais: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo.

Este ano, o PSJ trouxe uma grande novidade que foi a criação da categoria especial Jornalismo Universitário, que premia a produção jornalística desenvolvida no âmbito acadêmico por estudantes de Jornalismo de instituições de ensino superior de todo Brasil. A categoria teve 222 inscrições.

Confira os vencedores do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo – Etapa São Paulo

CATEGORIA JORNALISMO EM TEXTO

1º lugar: A serviço do meio ambiente – Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Equipe: Patrícia Trudes da Veiga, Mônica Kato e Raquel Bocato

2º lugar: Entre sonho e sobrevivência: empreendedores negros falam como é criar negócios nas periferias – Agência Mural

Representante do trabalho: Amanda Oliveira

3º lugar: Crédito ao seu alcance – Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Representante do trabalho: Mauro Silveira

CATEGORIA JORNALISMO EM VÍDEO

1º lugar: Cria Periferia – EPTV Campinas

Equipe: Jefferson Carneiro, Wesley Justino, .Ricardo Custódio, Kauê Felipe, Guilherme Souza, Roberto Barreira, Layne Gabriele, Hellio Augusto e Rafael Smaira

2º lugar: Projeto doa roupas sociais para jovens periféricas que estão entrando no mercado de trabalho – TV Globo

Equipe: Ana Beatriz Felicio, Carolina Giancola, Andréia Ishimoto, Indianara Campos, Andreza Oliveira, Gutemberg Benites, Alexandre Fagundes e Cléber Jesus

3º lugar: Empresa aposta em reciclagem de uniformes e roupas para impactar indústria têxtil positivamente – TV Globo

Equipe: Ana Beatriz Sousa Felicio, Leonardo Leomil, Claudio Perricelli, Gian Dias, João Lucas Martins e Luiz Cláudio

CATEGORIA JORNALISMO EM ÁUDIO

1º lugar: Prato Firmeza – Campo e Cidade – Énois Conteúdo

Representante do trabalho: Camila Rodrigues da Silva

2º lugar: Rosangela Silva: Fundadora da Negra Rosa – Seis e um podcast

Representante do trabalho: Djalma Campos

3º lugar: “Sou autônoma e não tenho direitos trabalhistas. Tenho alguma alternativa? E agora, PEM?” – Periferia em Movimento

Equipe: Vitori Jumapili, Thiago Borges, Tigone, Nalva Maria, Rafael Cristiano, Vênuz Capel e Elisabeth Botelho

CATEGORIA FOTOJORNALISMO

1º lugar: Incubadora de negócios, Cidade Tiradentes reúne empreendedores do funk à feira orgânica – Agência Mural de Jornalismo da Periferias

Equipe: Léu Britto, Jacqueline Maria da Silva e Luís Antônio

2º lugar: Rede de proteção no Pantanal – Revista DBO

Representante do trabalho: Ariosto Mesquita

3º lugar: Ele vendia minibíblias de madeira para sustentar família, e hoje filhos faturam R$ 35 milhões – Jornal O Estado de S. Paulo

Representante do trabalho: Werther Santana

CATEGORIA ESPECIAL JORNALISMO UNIVERSITÁRIO

1º lugar: Contratação de Egressos do Sistema Carcerário – Amanda Fuzita Alves, Clarissa Palácio e Raphael Leites, Cásper Líbero

2º lugar: Lavar roupa é um negócio: atividade milenar se reinventa com a modernidade – Bárbara de Aguiar Vieira, Jornalismo Júnior, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)

3º lugar: Empreendedorismo transforma jornada do campo à mesa – Juliana Paiva Marques, Direto ao assunto, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp