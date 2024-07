Prêmio São Paulo de Literatura 2024: Inscrições vão até 23 de julho

As inscrições para a 17ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura vão até 23 de julho. Os interessados podem se inscrever gratuitamente para concorrer ao maior valor em premiação individual na área do Brasil – R$ 200 mil nas categorias: “Melhor Romance” e “Melhor Romance de Estreia”, referentes ao ano de 2023. O Prêmio é uma realização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Além de ler com atenção o regulamento do edital, os interessados devem preencher um formulário específico e realizar o upload de todos os documentos solicitados. Assim que a proposta for preenchida e enviada, os proponentes recebem por e-mail um comprovante da etapa online da inscrição. Para mais informações sobre o processo, incluindo regras e prazos, consulte o edital oficial.

Para participar do concurso, a obra deve ter sido escrita originalmente em língua portuguesa, além de ter tido sua primeira edição e comercialização no Brasil, no ano de 2023. Somente obras no formato impresso, com o número da primeira identificação numérica (ISBN) atribuída pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), podem participar.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site Link, este processo deve ser realizado pelo autor ou pela editora da obra. No ato da inscrição é preciso anexar o livro na íntegra, em PDF. Em caso de dúvidas basta entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Serviço

Inscrições para o Prêmio São Paulo de Literatura de 2024

Período de inscrições: 3 de junho a 23 de julho

Categorias: “Melhor Romance do Ano” e “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023”

Premiação: R$ 200 mil para cada categoria

Mais informações: www.premiosaopaulodeliteratura.org.br