Prêmio anuncia as melhores ONGs do Brasil em 2024

Em sua oitava edição, o Prêmio Melhores ONGs – realização do Instituto Doar – Certificadora Social e do Instituto O Mundo Que Queremos – divulgou os nomes dos vencedores de 2024. Na lista, estão 100 organizações que foram reconhecidas por suas boas práticas em quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento. Entre elas está o Instituto Aromeiazero. Com a missão de reduzir as desigualdades sociais e tornar as cidades mais verdes, resilientes e sustentáveis, o Instituto tem se tornado um exemplo de transformação social.

Após quatro anos submetendo inscrições, em 2024 foi recebida a notícia de que o instituto faz parte de um grupo de iniciativas que atuam com muito compromisso. “O prêmio é um farol de referência no terceiro setor brasileiro e queremos celebrar com vocês”, afirmam os organizadora

“É um reconhecimento importante que já vinha sendo buscado e isso mostra o amadurecimento da organização”, comenta Murilo Casagrande, Diretor de Desenvolvimento Institucional do Aro. Ele aproveita para parabenizar e reconhecer a relevância de todos os projetos sociais espalhados pelo Brasil que atuam em prol da sociedade.

O Instituto Aromeiazero desenvolve diversos projetos inovadores que impactam positivamente a comunidade. Um deles é o Viver de Bike, projeto que se estrutura a partir de um curso de empreendedorismo e mecânica de bicicletas, com aulas abertas e ações comunitárias. Além disso, o projeto Rodinha Zero, que apoia o desenvolvimento integral infantil através da inserção da bicicleta nas escolas e atividades de aprendizado. E o Bike Arte, por sua vez, que combina arte e cultura, levando para as ruas dias de alegria e celebração da cidadania através da bicicleta, da arte e da cultura urbana.

A lista completa pode ser acessada pelo site.