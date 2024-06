Premiação do mutirão do e-lixo ocorre em clima comemorativo

A premiação do 16° Mutirão do Lixo Eletrônico de Presidente Prudente ocorreu em clima comemorativo, por causa do expressivo envolvimento da população e o magnífico resultado com arrecadação de 30 toneladas, dentre outros motivos. A solenidade na manhã desta sexta-feira (21), no gabinete do prefeito Ed Thomas, também foi motivo de reafirmação da sólida parceria da Prefeitura e Unoeste, que se desenvolve em vários setores e que na realização do e-lixo tem o apoio da Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos do Brasil (Abree).

Satisfação demonstrada além da fala dos envolvidos na organização e realização. Para Veroni Antonio Bertuol, morador do Jardim Maracanã e um dos completados no sorteio com bicicleta, a iniciativa do evento é bem interessante. “Na verdade quem ganha o prêmio é a natureza, é a cidade”, pontuou no sentido de valorização do mutirão. Além de oito bicicletas, Antonio Vendramel, do bairro São Sebastião e representado pela esposa Carla ganhou telefone celular; e Antonio Carlos Thomas, do Parque Watal Ishibashi, foi sorteado com notebook.

Os outros contemplados com bicicleta foram Elza Hinoue de Almeida, do Jardim Prudentino; Elizabeth Iamasaqui, da Vila Pinheiro; Igor Fernando Latini, da Vila Machadinho; Maurício Cuzzati, do Residencial Anita Tiezzi; Rita de Cássia Ghedini, do Condomínio Porto Madero; Luciana Carla Coutinho Rodrigues, do Jardim Caiçara; e José Domingos da Silva, da Vila Cristina. As bicicletas foram doadas pela Unoeste e os eletrônicos pelo Magalu. O secretário municipal da Tecnologia da Informação, Helton Sapia, abriu a cerimônia reafirmando a importância do mutirão.

Leis, responsabilidade e cuidado

Conforme Helton, o envolvimento da Abree, com a destinação do material para empresa devidamente certificada em reciclar e-lixo, faz parte da responsabilidade do mutirão em cumprir leis ambientais e outras leis, como a de proteção de dados. A empresa recicladora, que neste ano é a Indústria Fox, destrói a memória do produto. Antes propriamente da reciclagem é feita a descaracterização e o material contaminante tem tratamento especial visando que não seja descartado no meio ambiente, causando mal à saúde humana e animal.

Todos os participantes da solenidade de premiação (Foto: Homéro Ferreira)

O professor Moacir Del Trejo, diretor da Faculdade de Informática de Presidente Prudente (Fipp/Unoeste), falou do engajamento da população, da retomada no mutirão pelo prefeito Ed Thomas após 2020, quando da suspensão por causa do pico da pandemia do coronavírus, e do nascimento do evento com o então professor da Fipp e secretário municipal da Tecnologia da Informação, Rogério Alessi, em 2009. O pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão Dr. Adilson Eduardo Guelfi, fez cinco apontamentos e um apelo.

O chamamento foi para que as pessoas continuem participando e que chamem os amigos e conhecidos. Pontualmente disse que o mutirão é uma ação de recolhimento de resíduos sólidos; ação de contribuição à saúde preventiva; ação ambiental que evita contaminar solo e água; ação que está na Missão Unoeste que forma o aluno para ter responsabilidade social e ambiental; e ação que coloca o mutirão de Prudente como case de sucesso federal, sendo o maior do país em arrecadação e em participação da população. O pró-reitor Acadêmico Dr. José Eduardo Creste elogiou a todos os envolvidos.

Parceria em todos os momentos

Em nome do diretor geral da Unoeste, Dr. Augusto César de Oliveira Lima, Creste agradeceu ao prefeito Ed Thomas pelas várias parcerias, citando que na condição de homem público sabe que a contribuição social está no DNA da universidade, no sentido de ser uma de suas características enquanto instituição de ensino superior. Em nome da Unoeste, agradeceu o prefeito por ser um parceiro. A vice-presidente da Câmara Municipal, Joana D`arc, citou que foi aluna e professora da instituição e disse que quando se fala de amor, fala-se de tudo; e que o mutirão é um ato de amor que a população está se dando e também para as futuras gerações.

Ao dizer que a Unoeste tem sido parceira da administração pública de Prudente há mais de 50 anos, o prefeito Ed Thomas disse que a contribuição com a sua administração ocorre desde quando tomou posse em 1º de janeiro de 2020, inclusive no momento difícil de pandemia do coronavírus. Citou a importância do Hospital Regional (HR), construído pela universidade e que anos depois foi estadualizado. Fez vários apontamentos, dentre os quais perguntou e respondeu sobre qual é o maior problema do lixo de Presidente Prudente, que é quem joga lixo em locais indevidos.

Ao abrir a sua fala, pegou da prateleira de exposição de produtos fabricados em Prudente e marcas de prestadores de serviços um quadro em tela de computador, feito em arte-reciclagem pelo artista plástico Josué Pantaleão, professor da Unoeste. Mostrou o objeto como símbolo da preocupação ambiental com o e-lixo. Também mostrou a marca da Unoeste na estante e ao finalizar sua fala destacou o professor Moacir Del Trejo na história do mutirão e a equipe que atua junto ao secretário Helton: Jacqueline Mendonça, Caroline Tesini e Laís Pereira de Souza.