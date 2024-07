Prefeitura entrega a 30ª UPA da capital paulista, na Brasilândia

A Prefeitura de São Paulo entregou nesta quarta-feira (3) a 30ª Unidade de Pronto Atendimento da capital, a UPA 21 de Junho, durante o Prefeitura Presente – Freguesia do Ó/Brasilândia. O equipamento atende nas especialidades de clínica médica, pediatria, psiquiatria, cirurgia, odontologia, radiologia, laboratório, com capacidade para realizar 22 mil atendimentos por mês. A unidade realiza atendimento de urgência e emergência, contando com 37 leitos, e possui 290 profissionais, entre eles 95 médicos, 121 auxiliares/técnicos de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de farmácia, assistentes sociais, auxiliares técnicos administrativos, auxiliares de apoio e gerente.

O prefeito Ricardo Nunes participou da cerimônia e ressaltou o tamanho da UPA que foi entregue. “Dos profissionais que vão trabalhar aqui, nós temos 153 médicos, 4 assistentes sociais, 8 auxiliares de saúde bucal, 35 enfermeiros, 8 farmacêuticos, 8 técnicos de farmácia, entre outros, além de 37 leitos. Tem hospital aí que é muito menor do que essa nossa UPA e tem o número de colaboradores menor”, afirmou o prefeito.

A estrutura conta com nove consultórios médicos, quatro salas de classificação de risco, sala de odontologia, salas de medicação (adulto e infantil), salas de inalação (adulto e infantil), serviço social, sala do Núcleo de Prevenção à Violência (NPV), sala de coleta e de enfermagem. Além disso, possui raio-X e farmácia de dispensação.

A unidade também tem um laboratório de análises clínicas integrado, denominado “miniLab”. Essa tecnologia utiliza equipamentos que permitem a realização de exames diretamente no local, agilizando e otimizando os resultados dos exames solicitados no serviço pré-hospitalar, o que garante um atendimento mais ágil. Além disso, será utilizado o sistema Fast Track, que reduz o tempo de espera para pacientes com casos de menor gravidade.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco, destacou o crescimento do atendimento na área da Saúde. “A UPA 21 foi ampliada e estamos entregando 37 leitos com todo conforto, com toda qualidade para que os funcionários tenham melhores condições de trabalho e a população, melhor condição de saúde. Agradeço aos conselheiros de saúde por toda a ajuda. E lembrando que, só na Zona Norte, foram entregues 29 equipamentos de saúde”.

O investimento para construção de novo prédio e aumento de salas no prédio antigo onde funcionava o Pronto-socorro Municipal de mesmo nome, adequações para acessibilidade, entre outras melhorias, foi de R$ 18,3 milhões, por meio de Parceria Público-Privada (PPP), além de mais R$ 1,2 milhão de saldo de investimento, utilizados para aquisição de equipamentos e mobiliários. O custeio mensal é de quase R$ 5 milhões.

A UPA, localizada na avenida João Paulo I, 421 – Freguesia do Ó, é gerenciada pela Organização Social de Saúde (OSS) Associação Saúde da Família (ASF) e funcionará todos os dias, 24 horas.

Rede assistencial

O território da Freguesia/Brasilândia conta ainda com mais 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), duas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), um Hospital Dia (HD), quatro Serviço de Residência Terapêutica (SRTs), duas Unidades de Acolhimento (UAs), uma UBS/Ambulatório de Especialidades (AE), um Centro Especializado em Reabilitação (CER), um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), um Centro de Convivência e Cooperativa (Cecco), um Centro de Convivência Infantil (CCI), um Laboratório Municipal, três Centros de Atenção Psicossocial (Caps) – um Adulto II, um Infantojuvenil II e um Álcool e Drogas III, um Centro de Referência e Saúde do Trabalhador (CRST), um Serviço de Atenção Especializada em IST/Aids, um Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (Siat), uma Unidade de Vigilância em Saúde (Uvis), além de outros serviços.