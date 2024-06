Prefeitura e Ecovias inauguram área de esporte e lazer em Diadema

A parceria da Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, com a Empresa Ecovias tem dado resultado em melhorias para a cidade. O trabalho conjunto de revitalização está acontecendo sob a ponte da Rodovia dos Imigrantes, na avenida Maria Leonor, Parque Reid. Na área, foram construídos uma academia ao ar livre, pista de caminhada e playground. A cerimônia de entrega ocorreu no dia 11 de junho.

O evento oficial de inauguração contou com a presença do prefeito José de Filippi Júnior e do coordenador de Relações Institucionais da Ecovias, Caio Barros. Também compareceram outros representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Empresa Concessionária e moradores da região.

A obra de revitalização está acontecendo em três fases. Primeiramente, foi construído e entregue o Ecoponto Maria Leonor, no ano passado. Na terceira etapa, está prevista uma horta comunitária (1.000 m²) que será concluída até o final do ano.

“Sempre faço questão de enfatizar que ninguém faz nada sozinho e que esses melhoramentos são frutos de um esforço coletivo. Agradeço e envio um grande abraço à direção da Ecovias pelas parcerias em prol da nossa cidade”, disse o prefeito Filippi. “Essa obra simboliza bem o cuidado que temos com o meio ambiente, a limpeza e o saneamento, tornando a cidade mais bonita e saudável para todos. Parabéns à comunidade do Parque Reid que já está utilizando bastante o Ecoponto e agora ganha mais espaço para atividades de esporte e lazer. Brevemente, a nova horta comunitária vai deixar a comunidade ainda mais feliz”, completou Filippi.

O representante da Ecovias, Caio Barros, destacou que a cidade de Diadema e sua população são muito importantes para a empresa. “É um privilégio nosso poder inaugurar esse espaço que é tão importante para a comunidade utilizar em atividades de esporte e lazer. A nossa parceria com a Prefeitura é frutífera e já resultou em dois ecopontos e quatro hortas comunitárias”.

Em nome da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, o secretário adjunto, André Luiz, relembrou que a revitalização da área era uma reivindicação antiga dos moradores do Parque Reid e também destacou a importância da parceria. “Nossa a cidade vai continuar dialogando e estreitando relações com a Ecovias para discussão de futuros projetos”, disse.

Comunidade comemorou a entrega das obras

A cerimônia de inauguração contou ainda com a presença de moradores. O casal Rogério Queiroz e Jaqueline Santos estavam acompanhados do filho Davi, de cinco anos de idade, já curtindo os brinquedos. “A gente achou maravilhoso porque agora temos um espaço gostoso para nosso filho brincar, bem perto da nossa casa”, contou Rogério.

Além de aprovado pela população, a academia ao ar livre e a pista de caminhada também foi aprovada pela equipe da UBS Parque Reid que prestigiou a festa de inauguração. “Também estamos muito felizes porque essa nova academia é um grande ganho para nosso território e vai auxiliar no cuidado integral dos pacientes, com ações de promoção e prevenção da saúde junto aos grupos de caminhada e de alongamento”, afirmou Nelize Dahmen, gerente da UBS, que tem mais de 25 mil pacientes cadastrados.

Horário provisório de funcionamento será igual ao do Ecoponto

Posteriormente, o horário de funcionamento da nova academia ao ar livre, pista de caminhada e playground deverá ser discutido e definido com a participação da população do Parque Reid. Mas por enquanto, a área vai acompanhar o mesmo horário do Ecoponto Maria Leonor (segunda a sexta, das 8h às 16h40; sábados, das 8h às 14h).

O plano da Prefeitura é formar um Conselho Gestor do espaço para estabelecer as regras de uso. O objetivo é que a comunidade se aproprie do espaço público, auxiliando a conscientizar para a conservação do equipamento. Essa discussão vai envolver três secretarias municipais: Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Segurança Alimentar e a de Esporte e Lazer.

SERVIÇO

“Academia ao Ar Livre, Pista de Caminhada e Playground” e “Ecoponto Maria Leonor”

Avenida Maria Leonor, altura do nº 580 – Parque Reid – Bairro Campanário

Segunda a sexta: 8h às 16h40

Sábados: 8h às 14h