Prefeitura debate possível aumento na tarifa de ônibus em São Paulo

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana da Prefeitura de São Paulo anunciou a realização de uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) nesta quinta-feira, dia 26. O encontro tem como objetivo discutir a atual tarifa dos ônibus municipais.

Especialistas e observadores do setor acreditam que a gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, poderá propor um aumento no valor das passagens, que atualmente é de R$ 4,40 e permanece inalterado desde janeiro de 2020.

Em declarações feitas no último dia 14, o prefeito Nunes afirmou que, caso ocorra um reajuste nas tarifas em 2025, o novo valor deverá ser inferior à taxa de inflação. Ele reiterou seu compromisso em manter o preço atual, mas ressaltou a necessidade de equilibrar as finanças do transporte público com outras áreas essenciais, como saúde e educação.

De acordo com o convite enviado aos conselheiros, a pauta da reunião inclui a “avaliação dos elementos tarifários do Sistema de Transporte Público por Ônibus na Cidade de São Paulo – SPTrans”. A Prefeitura não se manifestou sobre o assunto quando consultada.

O deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP), defensor da tarifa zero no transporte coletivo, criticou a possível decisão da prefeitura. “O prefeito, ao invés de ampliar a tarifa zero, penaliza o povo que mais necessita do transporte coletivo. É uma triste decisão pós-eleição”, declarou Tatto.