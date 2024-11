Prefeitura de SP já treinou mais de 5,1 mil profissionais do transporte no combate ao racismo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, já capacitou 5,1 mil motoristas, cobradores, fiscais e outros trabalhadores do Sistema de Transporte Público da cidade em ações de combate ao racismo, conforme conteúdo do Programa Viagem Segura.

Além disso, a empresa tem a campanha Ponto Final ao Racismo – que apresenta o slogan “Racismo é Crime” e visa erradicar essa prática criminosa do transporte coletivo. As atividades incentivam o respeito e a cidadania, além de reforçar o combate ao racismo.

Desde agosto de 2022, ações realizadas pela Secretaria Executiva de Mobilidade e Transportes e SPTrans, envolvem treinamentos para habilitar motoristas, cobradores e fiscais, entre outros profissionais do transporte público, a prestar atendimento às vítimas quando um caso de discriminação racial é relatado. Os operadores devem chamar a polícia ou conduzir o ônibus até a delegacia mais próxima, se possível, onde a vítima poderá registrar o boletim de ocorrência e receber amparo das autoridades policiais.

Mensagens aos passageiros

A SPTrans também apresenta as peças da campanha Ponto Final ao Racismo aos passageiros e à população, por meio de mensagens educativas difundidas nas redes sociais, no Jornal do Ônibus e do adesivamento de coletivos, que circulam por todas as regiões da cidade reforçando a informação que racismo é crime. Desde o início da campanha, já foram produzidos pelas mídias sociais da SPTrans mais de 870 posts com mensagens da campanha.

Foram desenvolvidas nove edições especiais do Jornal do Ônibus com foco na campanha Ponto Final ao Racismo. O informativo é afixado nos 12 mil coletivos que trafegam pelas ruas de São Paulo e transportam diariamente 7,3 milhões de passageiros. Outra frente de informação e conscientização foi o adesivamento de 127 ônibus pelas concessionárias do transporte com peças que incentivam o combate ao racismo.

IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra

Os conceitos e peças da campanha Ponto Final ao Racismo serão apresentados durante a IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra, de 22 a 24 de novembro, das 10h às 22h, no Distrito Anhembi (Pavilhão 3), em estande da SETRAM e SPTrans.

Racismo é crime

Racismo é um crime inafiançável e não deve ser tolerado. Casos de racismo nos ônibus podem ser denunciados também pelo telefone 156. As denúncias registradas são encaminhadas à SPTrans para que realize o mapeamento dos casos para colaborar com as investigações das autoridades policiais e verificar se os operadores adotaram os procedimentos corretos. Para saber mais sobre as ações antiracismo no transporte público da cidade de São Paulo, acesse este link.