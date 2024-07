Prefeitura de SP inaugura Telecentro no CEU Parque Novo Mundo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), inaugurou nesta terça-feira (2), no Centro Educacional Unificado (CEU), Zona Norte da capital, mais uma unidade do Telecentro.

“O Telecentro é um espaço onde a gente disponibiliza computadores para acesso à internet. Não apenas acesso para redes sociais, mas, sim, capacitar as pessoas que não possuem conhecimento. É o ponto de entrada da inclusão digital, aprender a se conectar e manusear as ferramentas digitais para utilizar no mercado de trabalho’’, destaca a diretora do equipamento, Maíra Berci.

Atualmente, a capital conta com 141 Telecentros, com funcionamento de segunda a sexta, das 9h às 18h, e no sábado das 9h à 13h, tudo de forma gratuita.

