Prefeitura de SP ganha dois prêmios sobre mobilidade urbana

A Prefeitura de São Paulo ficou em primeiro lugar em dois prêmios importantes que tratam de mobilidade urbana sustentável e inclusiva, por meio de ações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): o Prêmio Parque da Mobilidade Urbana e o Premia Sampa 2024.

No dia 13 de junho, a CET ficou com o 1º lugar na categoria Iniciativas em favor da Segurança Viária do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana, graças ao projeto das Áreas Calmas. A cerimônia de premiação aconteceu na Arca, na Vila Leopoldina, contando com a presença de representantes da CET.

Esse prêmio reconhece iniciativas que contribuem para a segurança viária, reduzindo velocidades, melhorando o desenho urbano e protegendo os mais vulneráveis.

“Mais do que uma simples moderação de tráfego, a Área Calma abrange um conjunto de intervenções viárias num verdadeiro redesenho urbano, para melhorar de forma efetiva a segurança dos usuários do trânsito”, explicou Telma Micheletto, gestora de trânsito da CET.

Já no dia 24 de junho foi a vez do Premia Sampa 2024, promovido pela Secretaria Municipal de Gestão, por meio da Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo (EMASP) e do Laboratório de Inovação Pública da Prefeitura de São Paulo.

A CET venceu em duas categorias: Larga Escala, com a iniciativa da Faixa Azul, e Políticas Públicas, com o projeto Rota Escolar Segura. A Companhia também concorria com o trabalho de Áreas Calmas nesta última categoria. A cerimônia de entrega do Premia Sampa aconteceu no auditório da Praça das Artes.

O Premia Sampa inclui cinco categorias: Larga Escala, Iniciativas Locais, Processos Internos, Políticas Públicas e Linguagem Simples. O objetivo é promover projetos inovadores, reconhecer servidores municipais e compartilhar experiências bem-sucedidas.