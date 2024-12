Prefeitura de SP celebra a formatura de mais de 300 beneficiários do Programa Operação Trabalho

A Prefeitura de São Paulo realizou nesta quinta-feira (12), na região central, a cerimônia de formatura de 321 beneficiários do POT – Programa Operação Trabalho. No início, o programa municipal oferecia cerca de mil vagas, agora são 20 mil disponíveis para os interessados.

Nos Centros POT são oferecidos cursos com certificados de qualificação profissional, de duração média de quatro meses, nos setores de atividades administrativas, zeladoria urbana, economia criativa, segurança alimentar, socioemocional, entre outros. Os participantes podem receber mais de uma certificação ao fim de casa ciclo de formação.

Ao discursar para os formandos, o prefeito Ricardo Nunes ressaltou o empenho desta gestão para qualificar as pessoas em situação de vulnerabilidade e oferecer oportunidade de emprego. “Saímos de mil vagas no POT para 20 mil, que era um orçamento muito pequeno e agora chega a meio bilhão de reais. Fazer esse investimento em pontes e viadutos é coisa que aparece, mas também é importante investir nas pessoas. Esse programa dá as oportunidades e dar a mão é fundamental, mas não podemos perder a oportunidade quando a encontramos. É isso o que estamos fazendo.”

A cidade conta com 12 Centros POT que oferecem estrutura com salas e equipe técnica que proporcionam aulas práticas e teóricas, visando preparar os participantes para o mercado de trabalho formal ou para o empreendedorismo. O local também é um ponto de apoio para as atividades das frentes de trabalho, que ocorrem diariamente, conforme a carga horária do projeto. Além das capacitações os beneficiários contam com uma bolsa auxílio que varia entre R$ 988,34 – 20 horas semanais, 4 horas diárias, e R$ 1.482,60 – 30 horas semanais, 6 horas por dia.

O projeto capacita a população em situação de vulnerabilidade social para diferentes postos de trabalho da própria prefeitura como Zeladores de Quarteirão, Praças Mais Cuidadas, Zeladores de Parque da Cidade, Mães Guardiãs, Agentes de Desenvolvimento Sustentável, Oportunidades e Defesa Civil.

“No Brasil, a evasão é de 5,5% e nós chegamos em 0,7% menor índice de evasão escolar do país, a gente consegue reter o aluno pelo trabalho das Mães Guardiãs. POT Defesa Civil ajuda nas questões de mudanças climáticas dentro da comunidade nos dá uma tranquilidade porque foram treinados pela Defesa Civil. Temos ainda o POT Praça, POT Zeladoria, POT Sustentabilidade, PT Hortas, vocês fazem parte de tudo isso, dessa grande cidade, cidade acolhedora e da oportunidade.”, explica o prefeito sobre a importância das posições oferecidas pelo programa para cidade de São Paulo.

Um dos formandos, Adelson Santana, 34 anos, morador de Guaianases contou realizado sobre a sua experiência no programa. “Eu trabalho no POT e nele que eu tiro muitas oportunidades para a minha sobrevivência. Eu não tinha nada e agora posso comprar as minhas roupas, alimentos para a minha casa, pagar o meu aluguel, a luz. É realmente um programa muito bom que ajuda as pessoas que estão desempregadas. Cheguei a ficar desempregado por dez anos e hoje o POT realizou o meu sonho de trabalhar e ressignificar a minha vida”.

“O POT é um programa social que objetiva ampliar as possibilidades de reinserção dos beneficiários no mercado de trabalho. Os ciclos formativos proporcionam ao cidadão contato com várias formas de gerar renda, seja pelo mercado formal ou no empreendedorismo. Também atuamos fortemente no incentivo à educação, resgatando o desejo deles em voltar à escola. Avançamos nesse trabalho, tendo atualmente mais de 300 beneficiários no ensino para jovens e adultos, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação”, afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.



Com aptidão para o ensino, Armando Verdum Galhardo, que atua no POT Praças Mais Cuidadas, na zona leste, afirma que o programa o auxiliou a resgatar o desejo de ser professor de matemática. “Já estive em situação de rua, passei por albergues, mas hoje estou em uma situação melhor, com meu lugar para morar. Fui incentivado a voltar para a escola e finalizei meu curso pelo Cieja (Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos). Os professores me ajudaram em todo o processo a fim de estar, atualmente, no segundo ano de pedagogia. É uma mudança de perspectiva para mim, pois já estou podendo auxiliar em algumas aulas na escola que estudei”.

Programas

A modalidade Zeladores de Quarteirão atua em atividades de conservação, manutenção e zeladoria de equipamentos de abastecimento, como feiras e mercados, já a modalidade Zeladores de Parques da Cidade, busca promover o envolvimento social e cultural dos beneficiários na conservação de espaços verdes importantes para a cidade. O Programa Praças Mais Cuidadas foca na revitalização e manutenção de praças, principalmente nas regiões periféricas das zonas norte, sul e leste da cidade.

O POT Mães Guardiãs atua em duas frentes de trabalho, a categoria Busca ativa é responsável pelo combate a evasão escolar, acompanhando a frequência dos alunos e fazendo visitas domiciliares em casos de ausência prolongada, garantindo que as crianças e adolescentes permaneçam nas escolas municipais. As Guardiãs da Alimentação Escolar contribuem com a educação ambiental e alimentar nas escolas, auxiliam no cultivo de hortas escolares e participam da conscientização dos alunos sobre sustentabilidade e alimentação saudável.

Parte dos formandos desta quinta-feira ainda integram as modalidades do POT Defesa Civil que visa a realização de atividades teóricas e práticas, com enfoque no gerenciamento dos riscos ambientais e na gestão de desastres. Já o POT Agentes de Desenvolvimento Sustentável capacita os beneficiários para promover a sustentabilidade, a economia circular e o empreendedorismo cooperativo em suas comunidades. Os que integram o projeto Oportunidades têm a chance de aprender atividades nas áreas de Construção Civil, Serviços Gerais, Serviços Administrativos, Recepção e Portaria.



Programa Operação Trabalho – POT

O programa da Prefeitura de São Paulo é voltado à população em vulnerabilidade social, visando estimulá-la à busca de ocupação, bem como a sua reinserção no mercado de trabalho. Atualmente, são 16,3 mil beneficiários, distribuídos em 17 projetos, que contam com uma bolsa que varia entre R$ 988,34 – 20 horas semanais, 4 horas diárias, e R$ 1.482,60 – 30 horas semanais, 6 horas por dia. Entre as ocupações em frentes de trabalho estão zeladoria, manutenção e apoio administrativo, ações de busca ativa na rede municipal de ensino, combate à dengue, entre outros.

São 12 Centros POT na cidade voltados à qualificação profissional em diversos eixos formativos como gastronomia, tecnologia, corte costura, entre outros. Para participar é necessário seguir critérios como ter mais de 18 anos, morar na cidade de São Paulo, estar desempregado há mais de quatro meses e não receber benefícios como seguro-desemprego, FGTS, entre outros. A renda familiar permitida é de até meio salário-mínimo por pessoa da família.