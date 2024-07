SP assina convênio com CPTM para construção de novo acesso à Estação São Miguel Paulista

A Prefeitura assinou, na última quinta-feira (27), convênio com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para a construção de uma nova passarela de pedestres na Estação São Miguel Paulista, na linha 12-Safira. A estrutura dará acesso à Rua Salvador de Medeiros, adequando o fluxo de entrada e saída da estação, que foi alterado há mais de 20 anos.

A iniciativa, realizada por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), atende uma demanda histórica dos moradores do Jardim Lapenna, que necessitavam de um acesso mais prático e seguro à estação. As intervenções serão custeadas pela Prefeitura, que irá investir aproximadamente R$ 3 milhões na estrutura.

O desenvolvimento dos projetos, que tem prazo de até cinco meses após a assinatura do convênio, e a execução dos trabalhos ficarão a cargo da CPTM. A previsão é que a obra seja executada em até 12 meses depois de concluídas as propostas.

A passarela trará ganhos para a mobilidade urbana da região, fomento para o comércio local e total acessibilidade. Os estudos preveem a construção da estrutura na lateral do estacionamento da estação, que terá aproximadamente 220 metros de extensão e irá atender todas as normas de acessibilidade vigentes, com inclinação inferior à 5% e rota acessível.