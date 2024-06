Prefeitura de SP abre inscrições para afroempreendedores gastronômicos na 3ª Virada ODS 2024

A Prefeitura de São Paulo, por meio do programa Municipal São Paulo Afroempreendedor e do Observatório da Gastronomia, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), abriu inscrições para participação dos estandes de gastronomia na 3ª Virada ODS 2024. O evento acontecerá nos dias 22 e 23 de junho, no Vale do Anhangabaú e na Praça das Artes, região central da cidade. As inscrições podem ser feitas até 20 de junho clicando aqui.

O chamamento é direcionado a até 8 empreendedores gastronômicos, incluindo restaurantes e bebidas, food trucks, food bikes e carrinhos de doces e sobremesas. Para participar, o empreendedor precisa estar credenciado no programa São Paulo Afroempreendedor.

Critérios de Participação

Para participar, os empreendedores devem ser afrodescendentes com CNPJ ativo; credenciar-se ou atualizar seu cadastro no programa; comprometer-se com a disponibilidade de horário durante todo o evento; seguir os preceitos da gastronomia social, como produção e consumo sustentável e fomento à segurança alimentar; possuir toda a documentação exigida no edital e comprovar a capacidade de operação com excelência durante todo o evento.

Podem participar food trucks, oferecendo lanches, hambúrgueres, pastéis, batatas fritas, pizzas, salgados, tapiocas e crepes; food bikes e carrinhos, com estrutura própria para vendas “pegue e leve”, incluindo doces como brigadeiros, bolos, sorvetes, churros e pipoca doce e restaurantes – tendas, oferecendo culinárias regionais brasileiras, lanches, pastéis, pizzas, salgados, tapiocas e crepes.

Inscrições e Documentação

As inscrições vão até 20 de junho, via formulário de inscrição. É necessário enviar a documentação em formato PDF, incluindo contrato social, CNPJ ativo, RG e CPF do representante, CMVS, e certificados de boas práticas de manipulação de alimentos.

Os empreendedores selecionados devem oferecer diversas formas de pagamento (dinheiro, cartão, pix) e seguir um padrão de valores acessíveis, com opções para pessoas com restrições alimentares. A estrutura fornecida inclui pontos de energia para food trucks, enquanto os restaurantes em tendas devem providenciar e montar suas barracas.

Virada ODS

A iniciativa busca mobilizar a sociedade em torno dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), adotados durante a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, que estabeleceu 169 metas a serem atingidas até 2030.

O intuito da Virada ODS é engajar a população em ações que contribuam para a promoção do desenvolvimento sustentável. Nenhuma outra cidade promoveu o tema com uma programação semelhante, o que faz do evento o maior já realizado mundialmente. As ações da chamada “Agenda 2030” compreendem erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros.

Para 2024, a Prefeitura de São Paulo celebra a terceira edição do evento, reforçando seu compromisso na implementação das metas dos ODS a nível local. Em 2018, por meio da Lei 16.817, os ODS foram adotados como diretrizes das políticas públicas em âmbito municipal; foi instituído o Programa Municipal de Implementação da Agenda 2030; e, para efetivação do Programa, criada a Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável.

Neste ano, o evento está marcado para acontecer nos dias 22 e 23 de junho, na Praça das Artes e Vale do Anhangabaú. A Virada ODS é um evento intersecretarial, e nesta edição vai oferecer serviços de atendimento à população por meio das secretarias da Prefeitura, além de contar com feira de expositores, atividades infantis, intervenções artísticas, palestras e shows. As palestras do Congresso ODS terão como tema em 2024 a educação e o combate às desigualdades.