Prefeitura de São Paulo inicia obras do BRT Radial Leste

A Prefeitura de São Paulo iniciou as obras do BRT Radial Leste – Trecho I. O novo corredor de ônibus se estenderá do Parque Dom Pedro II, na região central, até a Estação Penha do Metrô, na Zona Leste, com um investimento de R$ 385,9 milhões provenientes do FUNDURB.

“Teremos o primeiro BRT da cidade de São Paulo. Depois virá o VLT do Centro, um conjunto de ações de mobilidade na nossa cidade. Todas essas ações vão ajudar para em um futuro bem próximo melhorar a mobilidade e, principalmente, diminuir o tempo das pessoas no transporte coletivo. Isso é trazer mais qualidade para a população”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Com 9,8 km de extensão, o primeiro trecho do BRT Radial Leste vai conectar o Terminal Parque Dom Pedro II à Estação Penha, na Rua Professor Miguel Russiano. A nova infraestrutura permitirá mais agilidade nos trajetos, além de ampliar a capacidade de usuários transportados. A expectativa é que o BRT beneficie cerca de 400 mil pessoas por dia, reduzindo o tempo de viagem entre o centro e a Zona Leste em até 50%.

“Dentro do BRT Aricanduva teremos uma conexão com a Linha 2 do Metrô, alinhada com o Governo do Estado, então teremos outro patamar para o transporte público das pessoas, que vão ganhar muito tempo com o BRT”, explicou o prefeito lembrando que o BRT é um sistema de ônibus rápido com ultrapassagem, embarque pago, garantindo mais agilidade.

O novo corredor terá faixas exclusivas à esquerda em pavimento rígido, mais durável e adequado para o tráfego pesado de ônibus. Serão implantadas faixas de ultrapassagem nas paradas, passeios acessíveis, melhorias no sistema de iluminação, paisagismo e semáforos inteligentes, que aumentarão a velocidade operacional. Para melhorar a segurança e a estética urbana, as redes de energia elétrica e de telecomunicações serão enterradas.

Ao longo de toda a extensão do BRT será implantada uma ciclovia equipada com totens de segurança. Esses totens terão botões de alarme, câmeras de vídeo e um sistema de comunicação direta com as estações e a Central de Controle, permitindo acionamento imediato em caso de emergência. Além disso, haverá a implantação da faixa azul, garantindo maior segurança para motociclistas que utilizam as vias da região.

O contrato inclui também a construção da Sala de Apoio Operacional (Sala SAP) junto ao Terminal Parque Dom Pedro II, que será responsável pelo controle, operação e monitoramento de todo o corredor.

Conexões

O BRT Radial Leste I terá conexões diretas com estações do Metrô e da CPTM. Por meio de passarelas de pedestres, o novo corredor estará diretamente conectado às estações Belém, Tatuapé e Carrão. Para os ciclistas, além da ciclovia em toda extensão do BRT, também será construída uma ciclopassarela junto ao Viaduto Pires do Rio.

O BRT Radial Leste vai se integrar com o futuro BRT Aricanduva, que está em fase de licitação, criando uma malha de mobilidade ainda mais eficiente para os moradores da Zona Leste.

Paradas Modernas e Sustentáveis

Serão implantadas 12 estações de embarque e desembarque em cada sentido, projetadas para proporcionar conforto e eficiência aos usuários do transporte coletivo. As paradas terão portas automáticas sincronizadas com os ônibus, ar-condicionado e painéis de informação em tempo real sobre horários e eventuais interrupções no serviço. O pagamento da tarifa será feito antecipadamente nas paradas, agilizando o embarque.

As plataformas serão acessíveis e terão altura de 28 cm, no mesmo nível do piso dos ônibus, facilitando o embarque e desembarque. O projeto foi desenvolvido para que todos os tipos de ônibus operados pela SPTrans possam atender as paradas do BRT.

As paradas serão alimentadas por energia solar, gerada por painéis instalados em suas coberturas, contribuindo para a sustentabilidade do sistema.

Sistema Inteligente de Transporte (ITS)

A Prefeitura está investindo em tecnologia de ponta para otimizar o funcionamento do BRT Radial Leste. O projeto inclui a implantação de um Sistema Inteligente de Transporte (ITS), que permitirá o monitoramento contínuo dos ônibus, garantindo maior eficiência e pontualidade. O ITS também vai gerenciar o fluxo de tráfego, reduzindo o tempo de espera nas paradas e melhorando a fluidez na via.

O sistema de monitoramento gerará dados em tempo real, que serão essenciais para decisões estratégicas e melhorias contínuas no serviço. Além disso, o sistema de câmeras com vídeo analítico garantirá a vigilância nas estações, contribuindo para a segurança dos passageiros e a prevenção de crimes, incluindo o combate ao assédio. As imagens serão compartilhadas com a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana e serão integradas ao programa Smart Sampa e ao Centro de Controle Operacional do BRT.

Todos esses fatores contribuirão para o aprimoramento do desempenho e da eficiência da frota, promovendo uma mobilidade urbana mais ágil e levando mais qualidade de vida para a população.