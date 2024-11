Prefeitura de São Paulo enfrenta desafios para cumprir promessa de expansão cicloviária

A administração municipal de São Paulo, liderada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), enfrenta desafios significativos na execução de sua meta de expansão da infraestrutura cicloviária. Inicialmente, o governo se comprometeu a implementar 300 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas entre 2021 e 2024. No entanto, a realidade atual revela que apenas 49 quilômetros, equivalentes a 16% do prometido, foram efetivamente implantados.

Atualmente, São Paulo dispõe de uma rede cicloviária que soma 747 quilômetros. De acordo com o plano de metas estabelecido pela gestão Bruno Covas/Nunes, a cidade deveria atingir a marca de 1.000 quilômetros até o término do ano em curso. Este objetivo, no entanto, parece cada vez mais distante à medida que o fim do mandato se aproxima.

A Prefeitura foi questionada pela reportagem sobre as razões para o não cumprimento da meta estipulada, mas não forneceu esclarecimentos sobre os motivos do atraso nem apresentou uma nova previsão para a conclusão das obras. Tampouco foi divulgado um planejamento claro para a expansão da malha cicloviária no próximo mandato.

Em resposta oficial, a administração municipal salientou que São Paulo possui a maior rede cicloviária do país e destacou que há 158 quilômetros atualmente em fase final de licitação para projeto e implantação.

Para o próximo período administrativo, o plano apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por Nunes menciona a “expansão da malha cicloviária”, porém sem especificar números ou prazos concretos. A gestão do prefeito reeleito ainda tem pela frente o desafio de cumprir integralmente as promessas feitas durante a campanha eleitoral, das quais apenas 48% foram realizadas até agora.