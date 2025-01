Prefeitura de São Paulo divulga calendário do IPTU

A Prefeitura Municipal de São Paulo anunciou o calendário referente ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício de 2025. No entanto, até o momento, os valores correspondentes a esse tributo ainda não foram disponibilizados para consulta pública.

De acordo com informações da Secretaria da Fazenda, os carnês de pagamento serão enviados aos contribuintes a partir do dia 17 de janeiro. A primeira parcela do imposto está prevista para vencer no dia 1º de fevereiro. Aqueles que optarem por quitar o valor total à vista terão direito a um desconto de 3%, com vencimento também em fevereiro.

Os vencimentos do IPTU seguirão algumas diretrizes conforme a escolha dos contribuintes: aqueles que realizarem a atualização cadastral poderão escolher a data de vencimento; enquanto os que não fizerem essa opção terão como datas o dia 9 ou o dia 14. Para contribuintes que optarem pela notificação através de Administradoras de Imóveis, a primeira parcela vencerá no dia 20, com parcelas subsequentes programadas para março.

O pagamento, seja integral ou parcelado, poderá ser realizado por meio da emissão da segunda via do boleto, disponível na internet a partir do dia 15 de janeiro no portal oficial da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br/iptu).

Importante ressaltar que os vencimentos que caírem em dias sem expediente bancário serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, sem qualquer tipo de penalização adicional.

Além disso, as notificações direcionadas aos contribuintes isentos começarão a ser enviadas a partir do dia 25 de fevereiro. É fundamental que os contribuintes estejam atentos, pois o não pagamento das parcelas pode resultar na inscrição no Cadastro Informativo Municipal (Cadin).

Para aqueles que não receberem a notificação dentro do prazo estipulado, existe a possibilidade de solicitar uma segunda via pela internet ou reportar o problema em qualquer Subprefeitura da cidade.