Prefeitura de São Caetano realizará 7ª Conferência Municipal

Na próxima sexta-feira (21/6), das 8h às 17h, acontecerá a 7ª Conferência Municipal de São Caetano do Sul, no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns), situado na Rua Tapajós, 300, Bairro Barcelona.

O evento é uma oportunidade para cidadãos e profissionais discutirem e contribuírem para o futuro de São Caetano, abordando os crescentes desafios urbanos, fortemente influenciados pelo impacto das mudanças climáticas e pela desigualdade socioeconômica no uso e ocupação do território.

Com foco em temas cruciais como urbanismo, mobilidade, meio ambiente, inovação e governança, a 7ª Conferência Municipal tem como objetivo principal reconhecer as dinâmicas e necessidades do município, orientando políticas e investimentos públicos.

Além de identificar e mitigar vulnerabilidades territoriais, a conferência visa estabelecer um ambiente proativo de planejamento e gestão do território, com o propósito de construir uma cidade segura, resiliente, inclusiva, próspera e sustentável.

A participação é aberta ao público em geral, e as inscrições serão realizadas na hora do evento.

EIXOS TEMÁTICOS

A conferência será dividida em cinco eixos temáticos fundamentais, abordando questões cruciais para o desenvolvimento de São Caetano:

Urbanismo e Habitação: Coordenado pela Seohab (Secretaria de Obras e Habitação), discutirá temas como moradia digna, equidade e justiça socioterritorial, e espaços públicos inclusivos.

Infraestrutura e Mobilidade: Coordenado pela Seohab em conjunto com a Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), discutirá serviços públicos de transporte de qualidade, mobilidade sustentável e redes e sistemas viários.

Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: Coordenado pelo Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), discutirá saneamento ambiental, água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem urbana, desenvolvimento econômico com justiça socioambiental e áreas verdes e protegidas.

Cidades Inteligentes: Coordenado pela Seseg (Secretaria de Segurança), DTI (Departamento de Tecnologia da Informação) e Sedeti (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação), abordará transformação digital, plataformas colaborativas e sistemas de monitoramento.