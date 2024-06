Prefeitura de São Caetano abre a Rua da Paz e cria conexão entre os bairros Mauá e Nova Gerty

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, vistoriou nesta sexta-feira (7/6) a abertura da Rua da Paz, que é parte das obras do novo conjunto viário do Bairro Mauá, e que modernizou, dinamizou e levou qualificação ambiental e mais segurança à localidade, além de ter melhorado o escoamento do tráfego.

A Rua da Paz, antes uma via sem saída, agora possui uma conexão direta para quem se dirige ao Bairro Nova Gerty, com acessos tanto para a esquina entre as ruas das Preces e Juruá (lado direito) quanto para a esquina da Avenida Paranapanema com a Rua Tamandaré (lado esquerdo), ao cruzar a Estrada das Lágrimas.

“Esta é uma obra de extrema importância e uma demanda antiga dos moradores do bairro. Sua primeira fase de remodelação urbanística da região começou no ano passado, sendo que as intervenções ocorreram em duas etapas: ampliação das vias e criação de galerias de águas pluviais entre a Rua da Eternidade e a Rua da Paz; e a construção de uma rotatória em frente à EMEF Ângelo Raphael Pellegrino. Esta, que envolve a passagem completa pela Rua da Paz, representa a terceira etapa das intervenções”, explicou Auricchio.

CONJUNTO VIÁRIO

Nestas primeiras etapas foram realizados o recapeamento asfáltico entre as ruas Vitória e da Paz (área de 2.000,00 m²); o recapeamento asfáltico das faixas de rolamento e do canteiro central das ruas da Paz e da Eternidade, com alargamento da via, instalação de guias, sarjetas e passeios, drenagem e implantação de rotatória (área de 3.920,00 m²); o recapeamento asfáltico da faixa de rolamento entre as ruas da Eternidade e a Rua João Rela (área de 3.500,00 m²); a interligação da Rua da Paz com a Rua Paranapanema; o recapeamento da faixa de rolamento, guias, sarjetas e passeios entre a Estrada das Lágrimas e a Rua das Preces (área de 2.000,00 m²); a terraplenagem, instalação de guias e sarjetas, construção de passeios, muros e capeamento asfáltico da via entre as ruas das Preces e Paranapanema (área de 1.440,00 m²); e a terraplenagem, instalação de guias e sarjetas, construção de passeios, muros e capeamento asfáltico da Rua das Preces, entre as ruas da Paz e Juruá (área de 1.600,00 m²).