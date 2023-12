Prefeitura de Mauá lança Operação Boas Festas

Com o objetivo de combater roubos e furtos neste período em que a circulação de pessoas aumenta, em virtude das compras de final de ano, a Prefeitura de Mauá lançou na tarde desta segunda-feira (11/12), a Operação Boas Festas. Uma ação conjunta promovida a partir do convênio celebrado entre a Prefeitura e o Governo do Estado por meio da Secretaria de Segurança Pública, com execução da Polícia Militar. A atuação dos PMs é amparada pela Lei Municipal Nº 5.989, de 21 de outubro de 2022, que institui a Atividade Delegada em Mauá.

“Hoje lançamos a ‘Operação Boas Festas’ na Praça do Relógio, no calçadão da região central. Com essa parceria entre a GCM e Polícia Militar, intensificaremos o monitoramento para garantir a segurança durante o movimento festivo. Priorizando um ambiente tranquilo e seguro para todos”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira, durante o ato de lançamento.

Na Operação Boas Festas, que tem encerramento previsto para 15 de janeiro de 2024, o monitoramento preventivo será reforçado no eixo comercial do centro da cidade, de segunda a sábado, das 7h até às 23h. Ao todo são 36 agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da PM atuando nesta região.

Além do Centro, o monitoramento será reforçado em toda a cidade, principalmente nos eixos comerciais.