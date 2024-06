Prefeitura apresenta nesta terça (4) no Grajaú projeto de caminhos mais seguros e divertidos até a escola

Para planejar a requalificação de espaços públicos na cidade, é indispensável ouvir quem os utiliza. Neste sentido, a Prefeitura de São Paulo promove, nesta terça-feira (4), no distrito de Grajaú, extremo Sul, a última oficina do projeto Território Educador. O encontro acontece entre 19h e 20 horas, na EMEI Maria Eugenia Fakhoury. O endereço é Rua Constelação do Eridano, 200, Jardim Campinas (Subprefeitura Capela do Socorro).

O Território Educador é uma iniciativa desenvolvida pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), que prevê uma série de intervenções para melhorar a experiência de caminhar de adultos e de crianças de 0 a 6 anos (primeira infância) no entorno de escolas ou Centros Educacionais Unificados (CEUs). No caso do Grajaú, o projeto beneficiará sete escolas da região: CEI Pedro Henrique Siqueira Lima, EMEI Maria Eugenia Fakhoury, EMEF Eliza Rachel Macedo Souza, CEI Jd. Três Corações, EE Roberto Mange, EMEI Jardim Myrna e EE Jardim Myrna II. Somadas, as unidades de educação têm quase 5 mil alunos.

Além do Grajaú (Subprefeitura Capela do Socorro), já receberam oficinas, no mês de maio, os distritos de Pedreira (Subprefeitura Cidade Ademar), São Rafael (Subprefeitura São Mateus), Itaim Paulista (Subprefeitura Itaim Paulista), Lajeado (Subprefeitura Guaianases) e Iguatemi (Subprefeitura São Mateus).

O objetivo das oficinas é recolher contribuições da população local a ser beneficiada por cada projeto, especialmente da comunidade escolar, como pais, alunos, professores, diretores e funcionários em geral.

A Oficina do Grajaú funcionará da seguinte forma: no início, a Prefeitura apresentará os conceitos gerais da iniciativa Território Educador e o projeto desenvolvido para o Território Educador Cidade Tiradentes como referência para as intervenções a serem desenvolvidas em cada local.

Em seguida, a população será convidada a participar de dinâmica para responder questionamentos sobre o meio de transporte utilizado para chegar até a escola; como avalia a experiência do deslocamento; o que seria importante ter no caminho (bancos, árvores, faixa de pedestres, entre outros) e o que deseja para um espaço público, como descansar, brincar e ficar com os amigos.

Por fim, irão contribuir indicando onde se sentem seguros ou não em seus territórios por meio de um grande mapa que será disponibilizado.

A oficina é aberta à comunidade e poderão participar funcionários das escolas, pais dos alunos, crianças, além de moradores locais. A expectativa é que as considerações da sociedade ajudem o Município a aprimorar os projetos em desenvolvimento para cada local.

SERVIÇO:

Território Educador Grajaú

Data: 04/06 (terça-feira)

Horário: 19h às 20h

Local: EMEI Maria Eugenia Fakhoury

Endereço: Rua Constelação do Eridano, 200, Jardim Campinas (Subprefeitura Capela do Socorro)