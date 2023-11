Prefeitura abre chamamento público para retomada do “Domingou em Mauá”

A Prefeitura de Mauá vai retomar, em 2024, o projeto “Domingou em Mauá”. O primeiro passo foi dado nesta segunda-feira (27/11), com a publicação no Diário Oficial do Município, do chamamento público para empresas interessadas em promover as atividades de lazer aos domingos, para toda a família. O edital pode ser conferido aqui: https://tinyurl.com/edital-domingou. As propostas deverão ser entregues entre 02 e 08 de janeiro de 2024.

Tradicionalmente, o evento é realizado no estacionamento do Paço Municipal, mas a Prefeitura quer descentralizar e também levar aos bairros. O convênio será celebrado entre a secretaria Esporte e Lazer e uma Organização da Sociedade Civil (OSC), por 12 meses. O objetivo é promover atividades recreativas para toda a família e também fomentar a inclusão.

Os telefones da secretaria de Esportes e Lazer para mais informações são: 11 4512-7500 (ramais: 1682, 1958 e 1955) e 4512-7797. E também pelo e-mail: parceriasterceirosetor@maua.sp.gov.br.