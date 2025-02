Prefeitos de SP se reúnem com Governo Estadual para fortalecer parcerias e buscar recursos

Nesta quinta-feira, dia 6, prefeitos recém-eleitos do estado de São Paulo participaram do evento “Diálogos com Municípios” no Palácio dos Bandeirantes. O encontro foi uma oportunidade valiosa para os gestores conhecerem iniciativas, convênios e programas do Governo do Estado, com foco em aprimorar a busca por recursos e compreender as principais demandas de suas cidades.

Entre os participantes, Norberto Beraldo, prefeito de Avanhandava, percorreu mais de 470 km até a capital para apresentar as necessidades de sua população, que conta com cerca de 11 mil habitantes. Beraldo destacou que o principal desafio é atrair investimentos que gerem empregos. “Esse evento é fundamental para estreitar laços com o governo estadual. Estamos buscando recursos para a criação de postos de trabalho e construção de galpões industriais na nossa cidade”, afirmou.

Fernando Lubrechet, prefeito de Pirassununga, enfatizou a importância da experiência adquirida durante o evento, que pretende compartilhar com sua equipe. Ele ressaltou que seu objetivo é garantir investimentos em infraestrutura para a cidade, que abriga mais de 73 mil habitantes e está localizada a 215 km da capital. “A presença nas secretarias estaduais nos ajudará a buscar recursos e realizar ajustes orçamentários necessários”, disse.

Davi Neto, prefeito de Jaguariúna, também ressaltou a relevância da colaboração entre os municípios e o governo estadual. “Nenhum município consegue operar sem o apoio do Estado. Conhecer os programas disponíveis é crucial para fortalecer nossa gestão”, declarou.

Outro ponto alto do evento foram os projetos relacionados à resiliência climática, especialmente a elaboração de planos de drenagem. O prefeito Breno Anaya, de Cachoeira Paulista, destacou a necessidade urgente desse suporte, já que as chuvas frequentes causam alagamentos na cidade. “É essencial que trabalhemos com prevenção, e qualquer plano de drenagem deve ser implementado rapidamente, com o apoio do governo”, observou.

A questão da drenagem foi abordada em reunião anterior entre o governador Tarcísio e prefeitos de mais de 50 municípios, após episódios de chuvas intensas que causaram transtornos em diversas regiões do estado. O governador anunciou um aporte financeiro de R$ 64 milhões do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para projetos básicos e executivos nessa área.

Os prefeitos reeleitos também reconheceram a importância da proximidade com a administração estadual como um fator chave para melhorar as condições de vida da população. Milton Carlos de Mello, que inicia seu terceiro mandato em Presidente Prudente, comentou: “O município não pode depender apenas da sua arrecadação; o contato com o governo estadual permite a implementação de políticas públicas eficazes”.

Léo Folim, prefeito reeleito em Iperó, expressou confiança no suporte governamental para promover o desenvolvimento local. “O governo do Estado é um pilar essencial para os municípios. A retomada das obras habitacionais e melhorias em infraestrutura são provas disso”, afirmou.

A prefeita Suéllen Rosim, de Bauru, também participou do encontro visando estreitar relações. Ela enfatizou que sua experiência em um segundo mandato proporciona continuidade ao trabalho já iniciado em parceria com o governo estadual. “O diálogo aberto é crucial e faz uma diferença significativa na execução dos nossos projetos”, concluiu.

Por fim, Taka Yamauchi, prefeito de Diadema, expressou otimismo quanto às futuras parcerias: “Estamos esperançosos com as soluções propostas pelo governo nas áreas de saúde, segurança e infraestrutura. É hora de unir forças em busca do bem-estar da nossa população”.