Prefeito Taka Yamauchi inicia gestão com foco em transparência, alinhamento e economia

O Prefeito Taka Yamauchi iniciou oficialmente sua gestão com uma série de medidas estratégicas e prioritárias para assegurar eficiência, transparência economia. Em sua primeira ação como chefe do Executivo, realizou uma reunião com os secretários municipais, estabelecendo um alinhamento com todas as pastas e orientações para os primeiros dias de governo.

Entre as ações imediatas definidas estão:

1. Mapeamento Estratégico: Durante os próximos três dias, todas as secretarias deverão apresentar diagnósticos preliminares que incluem:

-Mapeamento dos contratos vigentes na administração;

-Mapeamento de riscos;

-Definição de prioridades;

-Levantamento de recursos humanos.

2. Primeiro Decreto: Como primeira medida oficial, o Prefeito anunciou um decreto de austeridade que inclui a contenção de gastos com o corte dos carros oficiais dos secretários e a revisão de todos os contratos vigentes sob supervisão da equipe jurídica, assegurando economicidade e maior controle.

3. Metas e Planejamento: Foi estabelecido que até a próxima segunda-feira, todas as secretarias deverão apresentar relatórios detalhados de suas respectivas situações e metas claras e bem definidas. A administração busca reduzir gastos, aumentar recursos disponíveis e direcionar investimentos prioritariamente para saúde e segurança pública.

4. Parcerias e Recursos Externos: A gestão trabalhará ativamente na captação de recursos estaduais e federais para fortalecer o poder de investimento da cidade, garantindo avanços estruturais e de serviços.

De acordo com o Prefeito Taka Yamauchi, o diagnóstico inicial da situação administrativa é desafiador, já que o processo de transição não ocorreu com a clareza e velocidade necessárias. Por isso, o foco será iniciar a gestão com total transparência e eficiência, apresentando um relatório detalhado das ações e resultados.

“Estamos iniciando nossa administração com um compromisso firme com a economicidade e a correta aplicação dos recursos públicos. Nosso objetivo é priorizar investimentos em áreas fundamentais como saúde e segurança, garantindo que a população de Diadema seja diretamente beneficiada”, declarou o Prefeito.