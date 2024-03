Prefeito Filippi dialoga sobre investimentos para Diadema com ministro Haddad

O prefeito Filippi se encontrou na manhã desta quinta-feira com o ministro da Fazenda do Governo Lula, Fernando Haddad. Filippi agradeceu o olhar do Governo Federal para Diadema e aproveitou a agenda também para tratar de novos investimentos federais para a cidade.

“O ministro Haddad tem um carinho especial por Diadema e sabe dos desafios que temos de fazer uma cidade cada vez melhor. Vim agradecer todo empenho que o Governo Lula tem feito por Diadema, com os investimentos em curso, mas também coloquei outros projetos que dialogam muito com a pauta do presidente Lula. Foi uma reunião muito proveitosa”, destacou Filippi.

A relação do ministro Haddad com Diadema é de longa data. Quando prefeito de São Paulo, Haddad construiu projetos nas divisas com Diadema – sem contar que o prefeito Filippi foi seu secretário de Saúde. Haddad também é cidadão diademense, título concedido em 2022.

Com a retomada de um governo que efetivamente dialoga com os municípios a partir de janeiro de 2023, Diadema voltou a contar com suporte da União para projetos estruturantes.

O Governo Lula tem enviado repasses de custeio para Saúde, se comprometeu a encaminhar R$ 287 milhões para a construção do Novo Hospital, virou parceiro da viabilização do primeiro CEU de Diadema e já incluiu o segundo CEU de Diadema no Novo PAC, entre outras benfeitorias.