Prefeito de BH, Fuad Noman apresenta evolução em quadro de pneumonia

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), permanece internado na UTI do Hospital Mater Dei, onde seu quadro clínico tem mostrado sinais de melhora nas últimas 24 horas, conforme boletim médico divulgado neste domingo (5). O relatório informa que houve normalização dos parâmetros hemodinâmicos e melhora nos parâmetros respiratórios, e que a equipe médica está avaliando a possibilidade de realizar testes para extubação da ventilação mecânica.

Fuad Noman foi internado na sexta-feira (3) e diagnosticado com pneumonia, após exames realizados no sábado (4). Como resultado de seu estado de saúde, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que o prefeito estará em licença médica por 15 dias, com o vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil) assumindo interinamente suas funções.

Esta já é a quarta internação de Fuad Noman desde sua eleição, com destaque para o diagnóstico de linfoma não-Hodgkin revelado em julho deste ano. Durante o período eleitoral, Fuad afirmou que havia sido liberado das sessões de quimioterapia.

Em janeiro, Fuad tomou posse para o novo mandato de forma remota, por questões de saúde. Na cerimônia virtual, ele apareceu ao lado de sua esposa, Mônica, usando máscara e com dificuldades na fala. Álvaro Damião foi o responsável por ler o discurso oficial de posse do prefeito.