Prefeito Fuad Noman apresenta melhora em UTI, mas segue internado

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, apresentou um avanço em seu estado de saúde, conforme o boletim médico divulgado na manhã deste sábado, 4 de janeiro. Apesar da melhora, ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei, necessitando de suporte ventilatório.

De acordo com as informações do novo boletim, o prefeito experimentou uma “melhora do quadro no período noturno”, embora detalhes adicionais sobre sua condição não tenham sido fornecidos. O comunicado também reafirma que Fuad está passando por uma série de exames para melhor avaliação clínica.

Novo Episódio de Internação

Fuad Noman foi hospitalizado pela quarta vez na tarde de sexta-feira, 3 de janeiro, em decorrência de um episódio agudo de insuficiência respiratória. Um comunicado oficial havia indicado que a internação seria seguida por exames complementares para monitoramento de seu estado. Até o momento da publicação deste artigo, os resultados dos exames não foram divulgados.

Esta é a quarta vez que o prefeito se vê obrigado a buscar tratamento médico desde que foi reeleito em outubro do ano passado. Em internações anteriores, ele enfrentou questões relacionadas a neuropatia periférica, pneumonia e sinusite, além de problemas como diarreia e sangramento intestinal. Vale lembrar que Fuad tomou posse virtualmente para seu segundo mandato na última quarta-feira, 1º de janeiro.

Antes da nova internação, a Prefeitura de Belo Horizonte havia emitido uma nota informando que o prefeito estava se submetendo a um processo de reabilitação no Hospital Sarah Kubitschek. Essa fase foi descrita como uma recomendação médica essencial para a recuperação completa após um procedimento contra o câncer.

Atualização Médica

