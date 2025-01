Prefeito de BH, Fuad Noman, é internado em UTI com insuficiência respiratória

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, foi hospitalizado nesta sexta-feira, 3 de janeiro, devido a um episódio de insuficiência respiratória aguda, necessitando de suporte ventilatório. Esta marca a quarta internação do prefeito desde que assumiu seu segundo mandato em outubro do ano passado. Na última quarta-feira, 1º de janeiro, Noman foi empossado por videoconferência, e o vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil) leu seu discurso em virtude das dificuldades de comunicação que o prefeito enfrenta.

A informação sobre a internação foi confirmada pelo Hospital Mater Dei, onde Noman está sendo tratado na Unidade de Terapia Intensiva. Em nota oficial, a instituição revelou: “O prefeito está realizando exames para uma avaliação detalhada do seu quadro clínico”, sendo esta declaração assinada pelos médicos Enaldo Melo de Lima e Anselmo Dornas Moura.

Antes da internação atual, a Prefeitura de Belo Horizonte havia informado que o prefeito havia sido encaminhado a um outro hospital pela manhã para uma avaliação relacionada ao tratamento de reabilitação que inclui sessões de fisioterapia. O Executivo municipal destacou que essa fisioterapia é uma recomendação médica essencial para a recuperação total após o tratamento contra um câncer no sistema linfático.

No mês de julho do ano passado, Fuad Noman anunciou ao público que foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin. Em outubro, durante o período eleitoral entre o primeiro e segundo turnos, ele declarou estar curado da enfermidade. Contudo, as internações hospitalares têm se tornado cada vez mais frequentes desde então.

No final de dezembro, Noman precisou ser internado na UTI devido a complicações como diarreia e sangramento intestinal. Além disso, no mesmo mês, ele havia sido hospitalizado anteriormente com diagnósticos de sinusite e bronquite. Em novembro, também foi necessário buscar atendimento médico para dores nas pernas decorrentes do tratamento oncológico.